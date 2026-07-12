快訊

全朝台灣飛來！桃機昨罕見「零起降」 今大批班機匯集地勤忙翻

紐時調查披露「日本淪俄羅斯間諜樂園」！情報巢穴藏警察廳眼皮底下

聽新聞
0:00 / 0:00

巴威颱風漸遠離 新北市紅、黃線開放停車至7月13日

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳欣如報導
照片取自新北市政府
照片取自新北市政府

氣象署預報巴威颱風於12日逐漸遠離，為讓民眾安心進行風災後家園整理及復原作業，新北市全市紅、黃線路段於12日持續開放臨時停車，並自13日（週一）上午7時起恢復管制，路邊收費停車格亦同步恢復收費。另停放於學校校園內的車輛，除新北高中因作為分科測驗考場，須於12日上午8時前駛離校園，其餘停放於學校校園的車輛請於13日（週一）上午7時前駛離；逾時未駛離者，警察機關將依《道路交通管理處罰條例》予以舉發、拖吊或移置車輛。

另外，水門周邊紅、黃線路段恢復管制時間，將視高灘地復原進度另行公告；如有必要，將依實際情形延長開放臨時停車措施，請民眾留意新北市政府最新公告。

交通局表示，開放紅、黃線臨時停車路段不包括河濱道路及堤外道路；原則上，道路寬度10公尺以上者可雙側停車。車輛應順向緊靠路邊停放，道路須維持雙向會車功能，禁止併排停車，並不得妨礙救災車輛通行，以維護公共安全。

同時，交岔路口10公尺內、公共汽車招呼站10公尺內、消防栓及消防車出入口5公尺內、消防通道、越堤道路兩側及高灘地越堤道、隧道、橋梁、圓環、人行道、行人穿越道、內側車道、車行地下道、高架道路，以及其他依法禁止臨時停車或顯有妨礙人、車通行之處所，均不得停車。

交通局提醒，計程車招呼站及專用停車格仍維持原規定使用；時段性管制停車格則於禁止臨時停車時段以外開放停放。

聚傳媒

巴威颱風

延伸閱讀

提醒移車！北市除大同萬華水門周邊紅黃線可停車 其餘17時前恢復管制

北市7/10紅黃線有條件停車 水門10時起只出不進

巴威颱風基隆明停班停課 公車停減班、開放部分紅線、停收垃圾

快移車！巴威颱風遠離...北市17時起全面恢復紅黃線管制

相關新聞

巴威遠離…萬里溪堰塞湖降為黃色警戒 居民可返家但須隨時撤離

巴威颱風遠離，農業部林業及自然保育署依據水位及壩體監測資料、氣象署降雨預報綜合研判，萬里溪堰塞湖在未來12小時或24小時內不會達到紅色警戒水位，因此自今天下午4時起解除紅色警戒，調降為黃色警戒。林保署花蓮分署表示，近日可能溢流，會及時發布紅色警戒。

巴威無風無雨卻放假？專家說明氣象預報「沒有失準」：颱風路徑不斷改變

「巴威侵襲台灣前，路徑已偏東、強度也有降低，所以對台灣災損有限！」針對巴威颱風，氣象專家賈新興受訪時表示，預報都有隨時調整，是民眾認知仍停留在前幾天的預測；學者汪中和受訪時說，若巴威路徑偏西，北台灣恐有嚴重災害…

巴威釀全台135人傷 花蓮萬里溪堰塞湖溢流將延後調降警戒

中颱巴威遠離台灣，中央災害應變中心統計全台災情累計3163件、共造成135人受傷。花蓮萬里溪堰塞湖因入流量下降，溢流時間恐延後，今天下午4時起調降為黃色警戒」。全台疏散撤離人數1萬5228人，目前仍有2644戶未復電，市話仍有1175戶待修復。

巴威走了彰化明啟四方會勘 爭取延遲性農業災害列救助

中颱巴威匆匆掠過，彰化縣今放晴又是高溫炎熱天氣，各鄉鎮市公所都沒接獲農業緊急災損通報，縣政府明起將安排四方會勘6月下旬豪大雨災害受損的農作物，特別是列為延遲性災害的品項，希望爭取天然災害現金救助。

國軍第三作戰區累計派遣425人次 協助北部災後復原

颱風巴威風雨漸歇，負責北部地區作戰及救災的國軍第三作戰區今天表示，迄今已派遣425人次，前往新北市、新竹縣等處，執行如傾...

阿里山林鐵搶修6處坍方 本線13日仍停駛

巴威颱風遠離後，阿里山林業鐵路持續展開巡檢及搶修作業。阿里山林鐵及文資處表示，由於沿線仍有多處土石崩落及倒木待清理，阿里山林鐵本線（嘉義－阿里山）7月13日各班次列車持續停駛；配合阿里山國家森林遊樂區明天上午8時重新開園，園區內沼平線及神木線恢復營運，祝山線則持續停駛。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。