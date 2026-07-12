巴威登陸浙江前…杭州天空突然變成粉紫色 民眾驚呼：令人害怕

巴威颱風逐漸遠離，北市北投泉源路221號往陽明山方向的道路邊坡，昨發生上邊坡坍方道路中斷，北市長蔣萬安今上午親自現場視察，上邊坡崩塌範圍高約40米、寬約25米，現況因坡面仍極不穩定，且持續有浮石滑落危險。會等天候穩定後，立即進場執行刷坡與清除浮石，7至10天內全力搶通至少1線車道實施管制通行。

2026-07-12 15:59