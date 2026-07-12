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颱風巴威遠離 機捷正常營運恢復預辦登機服務
隨著颱風巴威遠離，桃園大眾捷運公司今天表示，桃園市（除復興區）、新北市及台北市12日正常上班上課，機捷全線恢復營運，A1台北車站及A3新北產業園區站預辦登機服務恢復正常。
桃捷公司發布新聞稿表示，12日凌晨完成巡軌作業，確認系統安全無虞後，機場捷運恢復全線營運；直達車及普通車都維持15分鐘班距，特早班及深夜加班車同步恢復行駛，依假日時刻表營運。
桃捷公司指出，另外，在A1台北車站及A3新北產業園區站提供的預辦登機服務，也已恢復正常運作，方便搭機出國旅客辦理報到及行李託運作業。
桃捷公司提醒，旅客可透過官網或「i搭桃捷」APP查詢最新列車時刻資訊，如有疑問可於上午6時至午夜12時營運時間撥打客服專線（03）286-8789洽詢。
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