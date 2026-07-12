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差點變另一個故事！巴威颱風最後關頭北拐 氣象署：未來一周全台仍灌雨

聯合新聞網／ 綜合報導
氣象粉專指出，強烈颱風巴威雖然體型龐大，所幸在最後一刻路徑往北偏轉，讓台灣本島避開最核心的暴風圈破壞。 圖／聯合報系資料照
氣象粉專指出，強烈颱風巴威雖然體型龐大，所幸在最後一刻路徑往北偏轉，讓台灣本島避開最核心的暴風圈破壞。 圖／聯合報系資料照

颱風巴威自生成以來，以驚人的350公里暴風半徑驚嚇全台。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」昨（11）日感嘆發文，指出巴威颱風雖然結構有點「披頭散髮」，但體型依然是個巨無霸，所幸在最驚險的最後一刻往北拐了一點，否則全台面臨的可能就是另一個致災故事。不過中央氣象署嚴正提醒，颱風雖走但「護國神山結界」後方引進的西南氣流與水氣依然非常劇烈，未來一周全台水氣偏多，南部將迎來不定時大雨，民眾切勿掉以輕心。

粉專小編慶幸地表示，幸好巴威颱風在逼近東北角的最後關鍵時刻，路徑稍微「往北拐了一點」，讓台灣避開了核心強風圈的正面痛擊。若按照原訂類似溫妮或賀伯颱風的穿心劇本「直接刮過去」，恐怕會釀成另一篇狂風暴雨的慘重故事。

雖然巴威颱風本體已經遠離，但留下來的豪雨威脅才正要開始。中央氣象署預報員張承傳上午指出，未來一周太平洋高壓尚未完全伸展到台灣附近，全台持續受到強烈西南風至南風影響，整體環境依舊「吸滿水氣」。

氣象署發布未來一周的降雨時程：

今日（12日）：受西南風直接吹拂，中南部地區出現短暫陣雨，南部有局部大雨；北部、東北部及花東地區亦有局部短暫雨。

周一、周二（13至14日）：隨著南方水氣進一步北移，南部及東南部將迎來「整天不定時」的短暫陣雨或雷雨，東南部及恆春恐有較大雨勢。中部以北及宜花地區則以午後雷陣雨為主，尤其北部地區須嚴防局部大雨或短延時豪雨突襲。

周三至周六（15至18日）：風向轉為西南到南風，南部依舊整天不定時有雨，其他地區為多雲午後雷陣雨，西半部山區有局部大雨發生的機率。

除了雨神同行，張承傳預報員也提醒，今起台灣將恢復典型的夏季型悶熱高溫型態。未來一周西半部高溫約34至35度，東半部約31至33度，花東縱谷甚至有局部36度以上高溫發生的機率，周三、周四東南部則需提防焚風。

巴威颱風

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