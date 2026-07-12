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巴威颱風遠離 桃園北橫羅浮至西村路段有坍方 中午過後這段先通車

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
北橫部分路段坍方還不能通車，圖為拉拉山遊客中心。圖／桃園市觀旅局即時影像
北橫部分路段坍方還不能通車，圖為拉拉山遊客中心。圖／桃園市觀旅局即時影像

公路局北區養護分局表示，桃園地區目前已脫離巴威颱風7級暴風半徑，但因風雨影響北橫台7線羅浮至西村山區路段，目前沿線仍零星災情需排除，相關預計排除開放通車時間點：羅浮至巴陵（22K+800至46K+400）今日上午12時，巴陵至西村47K+100至60K+800要到下午5時才能解除，開放時間仍需依現場排除情形機動調整。

公路局呼籲用路人，防汛期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，查詢最新路況，可利用公路局省道168即時交通資訊網，或撥打（02）86875114及公路局用路人服務中心，免付費電話0800231035。

桃園 巴陵 巴威颱風

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