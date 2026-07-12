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巴威減弱為輕颱 苗栗新竹累積雨量都破700毫米

中央社／ 台北12日電

颱風巴威減弱為輕度颱風並遠離，氣象署解除颱風警報。根據氣象署統計，累積雨量方面，截至12日上午8時，苗栗新竹都超過700毫米，台中也破600毫米。

根據中央氣象署觀測，颱風巴威今天上午8時中心位置在北緯29.8度、東經119.7 度，即在馬祖北方約410公里處，以每小時21轉13公里速度，向西北轉北進行。

氣象署表示，巴威已減弱為輕度颱風且暴風圈縮小，目前中心在馬祖北方，向西北轉北移動，對台灣北部海面威脅已解除，因此在上午8時30分解除海上颱風警報。

中央氣象署科長林伯東在今天上午記者會中表示，巴威已減弱為輕度颱風，逐漸遠離台灣，對台灣威脅降低，因此在今天上午8時30分解除颱風警報。

林伯東指出，巴威在7月2日發展為輕度颱風，3日時由於環境條件佳，在一天內就增強為中度颱風及強烈颱風，7月6日巴威通過關島附近時，強度達到巔峰，近中心風速達每秒60公尺。

林伯東表示，巴威在7月8日暴風圈擴大，7級暴風半徑高達380公里，是近年來較少見的暴風圈寬廣的颱風，7月9日時氣象署針對巴威發布海上颱風警報，且發布巨浪告警；7月10日巴威減弱為中度颱風，維持強烈颱風天數高達6天，氣象署清晨發布陸警，昨天下午巴威通過北海岸附近，離台灣最近時只有210公里左右。

回顧對台灣影響，林伯東說，風勢部分各沿海地區有出現9-10級強陣風，其中屏東及蘭嶼有觀測到14級強陣風，彭佳嶼也有12級強陣風。

雨量部分，林伯東說，西半部及各地山區雨量是較為明顯區域，尤其北部山區，根據觀測，苗栗累積雨量達到770.5毫米，新竹也有743毫米，台中則是有608毫米。

未來一週天氣部分，林伯東表示，南部仍有降雨情形，其他地區則轉變為午後雷陣雨天氣型態，尤其明後兩天午後雷陣雨雨勢會較為明顯，北部及其他山區有局部大雨；15日至18日將轉為西南風，南部斷斷續續會有降雨，其餘仍是午後雷陣雨。

溫度方面，林伯東說，巴威遠離後天氣恢復穩定，未來一週都是較悶熱情形，中午高溫可達到攝氏33度到35度，局部地區有機會達到36度高溫。

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