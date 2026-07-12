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巴威颱風假熱議 張景森憂：濫放恐成慣例 中央應修法

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
巴威颱風逐漸遠離，不過放颱風假引發熱議。聯合報系資料照
巴威颱風逐漸遠離，不過放颱風假引發熱議。聯合報系資料照

巴威颱風逐漸遠離，不過放颱風假與否引發熱議，行政院前政務委員張景森臉書批評，濫放颱風假恐成慣例，他說，地方政府是否正在建立一個危險的先例：只要面臨颱風就傾向採取最保守、最討好的決定，而不是依據客觀標準與比例原則作成判斷。

張也認為，中央政府也有責任，應該修訂「天然災害停止上班及上課作業辦法」，規定更透明更客觀的停班停課標準，以減少地方首長的任意裁量權。

張景森說，這次台北市7月10日宣布全天停班停課，引發社會高度討論，「天然災害停止上班及上課作業辦法」的目的是保障人民生命安全，授權地方首長確實享有一定的停止上班上課的裁量權。然而，裁量並不是毫無界線。它仍然必須建立在充分的事實基礎上，並符合比例原則。

張提到，當時中央氣象署對台北市7月10日白天的風雨預報，顯示未達停班停課的客觀門檻，而主要風雨預估是在晚間以後，白天並沒有必要停班停課。但市府提出許多似是而非的理由決定停班停課。這些理由包括暴風圈較大、土壤含水量高、北北基桃共同生活圈，以及讓市民有時間做好防颱準備等。

「這些理由是否足以支持『全天停班停課』，值得探討。」張景森說，例如「風暴圈過大」這個理由最荒謬，停班停課的標準是以風速和雨量為準，跟風暴圈大小根本沒有什麼關係；又如「山區含水量高」這個理由也很荒謬，山區含水量過高是否會引發山崩土石流跟預測的雨量有關，既然雨量未標準，根本也就沒有山崩土石流的顧慮。如果有，到底哪些區域面臨立即性的邊坡或淹水風險，為什麼不見市府發佈土石流預警的報告？為什麼也沒有看到哪些山區有撤離的動作？可見這也是個鬼扯的理由。

張說，就算某些山區可能有土石流，為什麼整個市區要停班停課？總之，這些理由聽起來似乎有理，但毫無根據，都是隨便講講的！就算有這些因素考量，行政措施也應該符合比例原則。為何不能採取延後宣布、或者提早下班等侵害較小的替代方案？

他認為，市長缺乏具體科學論證，決策偏離停班停課制度原本的立法目的，不過就是擔心挨罵，放假討上班族歡心而已。

張景森提到，颱風假向來是高度敏感的議題。對許多固定月薪的上班族而言，多放一天假當然高興，像這次台東根本完全沒有風雨，所以沒有宣布停班停課，台東那些上班族把縣長罵死了，卻沒有人出來幫她說公道話。因此政治人物很容易承受「寧可多放、不要少放」的上班族壓力。

然而，停班停課並非沒有成本。企業停工、商業活動中斷、醫療與公共服務重新調度、物流延誤，以及大量日薪時薪勞工收入減少，都是全體社會必須共同承擔的代價。

他認為，如果政治人物刻意迎合多數選民，而逐漸形成「只要有一點風險就先放假」的決策模式，鬼扯一些理由就放假，甚至於像蔣萬安市長還自己創造了「防颱假」，未來任何縣市首長都可能比照辦理。長久下來，客觀的風雨標準將逐漸被政治考量取代，停班停課制度的公信力也會受到侵蝕。今天的一次爭議，可能就是明天各縣市競相「濫放颱風假」的開始。

巴威颱風 中央 張景森

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