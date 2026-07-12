巴威遠離 桃竹苗台中等縣市仍亮起土石流黃色警戒

巴威颱風逐漸遠離，不過放颱風假與否引發熱議，行政院前政務委員張景森在臉書批評，濫放颱風假恐成慣例，他說，地方政府是否正在建立一個危險的先例：只要面臨颱風就傾向採取最保守、最討好的決定，而不是依據客觀標準與比例原則作成判斷。

2026-07-12 08:17