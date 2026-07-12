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巴威颱風「繞過台灣後往浙江而去」 專家說是這原因

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巴威颱風「繞過台灣後往浙江而去」 專家說是這原因

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
巴威颱風遠離台灣登陸大陸浙江。擷取自臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」
巴威颱風遠離台灣登陸大陸浙江。擷取自臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」

巴威颱風今天凌晨登陸中國大陸浙江，由於巴威颱風遠離台灣，中央氣象署上午5時30分解除陸警，8時30分解除海警。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，昨天下午開始巴威的移動角度從北北西略往西北偏，傍晚的這1到2小時甚至有點偏西北西，逐漸往大陸浙江沿岸靠近，由於颱風中心距離陸地有200公里以上，應該跟台灣地形的相關性不大，有可能是先前提到在10到11日之間高壓有機會稍微西伸所造成，不過西伸的幅度相當有限，颱風往西偏的角度仍然不大，最後仍然讓颱風保持一定的距離繞過台灣後往浙江而去。

吳聖宇指出，巴威颱風最後沒有太靠近台灣，但大環流加上這種1號路徑的過程仍然在台灣地形上造成非常大的降雨量，最直接迎風的雪山山脈西側出現最大降雨區，10日到11日晚間桃竹苗山區普遍有500到700毫米，台中山區超過500毫米，新北市山區、宜蘭山區有300到500毫米，嘉義、雲林、玉山山區一帶同樣有300到400毫米的雨量，更南邊的屏東山區在氣流繞過台灣南端的情況下也有超過300毫米的雨量，雨量累積的範圍明顯較為廣泛。

風力表現也不差，吳聖宇指出，過去48小時台灣廣泛出現8到10級的陣風，某些特殊的地形位置、山區、離島測站有12到14級陣風，強陣風可說是相當普遍的發生，也是大環流範圍的颱風才有可能造成的情況。

吳聖宇指出，今天（12日）受後續偏南風水氣影響，中南部有短暫陣雨，白天在中北部、東北部山區有局部熱對流雷雨，雖然沒有西南氣流，天氣仍不太穩定。

下周(13到19日)目前來看太平洋高壓較為偏弱，吳聖宇指出，台灣位於高壓邊緣，南海到菲律賓一帶有季風低壓槽建立，台灣附近維持偏南到西南風環境，水氣仍相對較多，迎風面的南台灣比較容易有降雨機會，其他地方午後熱對流雷雨發展也比較旺盛，太平洋高壓重新建立之前，台灣附近應該暫時會有一段比較不穩定的天氣型態。

吳聖宇指出，下周末之後南海的季風低壓槽中不排除會有新的擾動發展，較為遠洋的太平洋中部一帶也可能有其他擾動醞釀，7月中下旬預期仍然會是熱帶擾動較為活躍的狀態，後續預報變化可以持續留意。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

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