巴威遠離今起雨下10天 吳德榮：南部局部雨、午後西半部有強對流

巴威颱風遠離，但雨繼續下。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，巴威遠颺，今(12)日各地氣溫回升、又轉熱。白天起因偏南風及颱風殘餘水氣，局部地區仍有短暫降雨的機率，午後降雨強度稍增強。

今各地氣溫如下：北部24至35度、中部24至35度、南部25至36度及東部25至35度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明日至下下周二(13至21日)因偏南風及南方海面有豐沛水氣，大氣仍不穩定，南部偶有局部降雨、午後西半部常有強對流(伴隨雷擊、強風、瞬間強降雨)發展，並擴大至其他地區，應注意。未降雨前、天氣偏熱。

此外，吳德榮說，最新歐洲AI模式模擬顯示，未來10天太平洋高壓偏弱，西北太平洋雖有熱帶擾動發展的跡象，但發展後、路徑大多有偏北的趨勢；但各國模式的模擬差異很大，需持續觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。