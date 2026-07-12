颱風巴威持續減弱縮小 台灣本島脫離暴風圈

中央社／ 台北12日電

氣象署表示，颱風巴威持續減弱、縮小，台灣本島11日晚間11時已脫離其暴風圈，陸上警戒範圍僅剩馬祖；最快今天清晨將解除颱風警報。

根據中央氣象署最新颱風警報，中颱巴威11日晚間11時中心位置在馬祖的北北東方約250公里處，以每小時30轉14公里速度，向北北西轉西北進行，中心氣壓965百帕，近中心最大風速每秒35公尺，七級風平均暴風半徑300公里，十級風平均暴風半徑100公里。

最新一報陸上警戒區僅剩馬祖，海上警戒範圍為台灣北部海面。

氣象署預報員謝佩芸11日晚間在颱風記者會中表示，巴威過去3小時強度減弱且暴風圈縮小，晚間11時台灣本島已脫離暴風圈，但對馬祖及台灣北部海面仍構成威脅，預計強度有減弱趨勢，午夜前後中心會登陸中國，因此馬祖今天凌晨至清晨就會解除陸警，颱風警報將於清晨至上午解除。

謝佩芸指出，回顧巴威影響至今，整體雨勢以西半部、東北部為主，雨區大多在台中以北山區，特別在竹苗山區相當驚人；花東地區雨量少，甚至還發生焚風。

氣象署統計，自9日起至11日深夜11時，累積雨量以苗栗縣761.5毫米、新竹縣740.5毫米最顯著；台中、桃園、雲林皆超過500毫米；新北、南投、宜蘭、嘉義皆逾400毫米。

謝佩芸進一步說明，11日晚至今晨受西南風影響，中南部山區降雨持續累積，西半部地區轉為短暫陣雨；今天白天中南部地區仍有短暫陣雨，北部、東半部中午過後有午後雷陣雨；今晚至13日清晨南部地區容易有短暫陣雨。

謝佩芸說，目前觀察颱風走後並沒有西南氣流影響台灣，但天氣仍然不太穩定。13、14日受到南方水氣北移，南部、東南部有短暫陣雨，其他地區為午後雷陣雨，要注意各山區易有局部大雨，其中北部山區可能有短延時豪雨發生。

風力部分，謝佩芸說，11日台灣各地風勢偏強，各縣市都有出現約7至9級陣風，沿海地區甚至達10至11級，最強的風力發生在蘭嶼及恆春半島達14級；本島整體風勢今天清晨之後會逐漸減弱，馬祖要等到今天下半天才會逐漸減弱。

謝佩芸提醒，馬祖地區仍要注意平均風9級以上或陣風11級以上，本島局部地區也有8級左右陣風；另外，台灣附近各沿海及離島仍易有3公尺以上浪高，北部、東半部沿海、恆春半島及馬祖並有長浪發生。

此外，13日起至17日為年度大潮，嘉義以南、東半部及基隆北海岸等沿海低漥地區，滿潮期間要留意積淹水、海水倒灌。

馬祖 巴威 巴威颱風

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