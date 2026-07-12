巴威減弱最快凌晨解除海陸警 氣象署：13日起慎防年度天文大潮

巴威颱風快速朝西北方移動，深夜11時中心位置來到馬祖的北北東方250公里處。過去一段時間，巴威強度持續減弱，近中心最大風速僅剩每秒35公尺，已來到中颱下限。七級暴風半徑更進一步縮小到300公里、十級暴風半徑則維持100公里。台灣本島已脫離暴風圈，陸上颱風警報範圍僅剩馬祖地區，海警則剩北部海面。

中央氣象署技正謝佩芸表示，最快今天午夜前後，颱風中心就會登陸中國浙江，馬祖在明天凌晨至清晨這段期間就會解除陸警。海警則要等到明天清晨到上午間才會解除。

回顧巴威影響台灣期間，台灣各地風勢都很強勁。各縣市普遍出現7級9級強陣風，沿海鄉鎮及高山甚至有10級到11級，而風力最強出現在蘭嶼及恆春半島，達14級強陣風。

謝佩芸指出，今日午夜到凌晨，隨著颱風北上帶動西南風增強，中部以北沿海空曠地區將會持續一段時間的強風。而台中以南在過去一段時間，風力有略為減弱，但接下來還會再增強。本島風力要明顯減弱，得等到明天清晨之後。而馬祖地區則更晚，需等到明天下半天。

降雨部分，謝佩芸表示，雨勢以西半部及東北部為主。尤其台中以北山區降雨最顯著，新竹、苗栗山區單日累積雨量都突破700毫米，超過超大豪雨500毫米的標準。北部縣市累積雨量也都來到300至400毫米左右，台中、雲林雙雙突破500毫米，相當驚人。

謝佩芸強調，改吹西南風後，中南部山區降雨仍在持續累積，偶爾海上對流移入時，西半部平地可能會出現較強的瞬間雨勢。明天白天中南部位於迎風面，仍有短暫陣雨，北部、東北部則迎來空檔，但中午後易有局部午後雷陣雨。

謝佩芸提醒，颱風遠離後，下周一、周二台灣天氣仍不穩定，南部、東南部有午後雷陣雨，山區有局部大雨機率，北部午後則有短延時豪雨可能。

至於浪的部分，謝佩芸指出，下周一至17日適逢年度天文大潮，嘉義以南沿海、東半部沿海及基隆北海岸，滿潮前後沿海低窪處有積淹水、海水倒灌疑慮。