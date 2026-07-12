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陸發暴雨紅色預警 撤200萬人

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

巴威颱風登陸中國大陸前，大陸中央氣象台昨上午暌違兩年首度發布「暴雨紅色預警」。領導人習近平七日對防汛救災工作做出「重要指示」後，各地不敢鬆懈，已緊急「轉移」約兩百萬民眾。

上次大陸中央氣象台發布最高級別的暴雨紅色預警是二○二四年六月底。此次陸方預計至今天下午二時，浙江東部和中南部、福建北部、江西東北部、北京、天津北部、河北中北部、遼寧北部、吉林中部、四川盆地西部等部分地區有大暴雨，局部地區為特大暴雨。暴雨將涵蓋浙、閩、贛、皖等十六省市。

綜合各地官媒消息，浙江省轉移一七○餘萬人、福建十三點五六萬人、北京十萬人、上海三點四萬人。另江蘇轉移六千多人、遼寧七千多人、天津近四千人。其中浙江省溫州市完成八十八萬人緊急大轉移，當地官方號稱是「空前」。

昨日浙江寧波、麗水、溫州、金華、海寧、舟山、余姚、嘉興等多地皆發布「告全體市民書」，提醒市民颱風影響期間非必要不外出。舟山市代市長潘銀浩還發表電視講話稱「萬眾一心、同舟共濟，堅決打贏颱風『巴威』防禦戰」。

交通上，據二十一世紀經濟報導，受影響大陸機場達五十六座，上海兩機場取消三八七架次、溫州機場二七八架次，台州、福州和麗水機場昨客運航班全都取消；還有多條沿海省市鐵路部分路段臨時停運；渡輪停航。

大陸中央氣象台預報，巴威颱風在浙江溫嶺至瑞安一帶沿海登陸，隨後向西北轉偏北方移動，強度漸減弱。

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