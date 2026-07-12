聽新聞
0:00 / 0:00

萬里溪堰塞湖水位近8成 維持紅色警戒

聯合報／ 記者王思慧王燕華／連線報導

巴威颱風昨襲台，花蓮萬里溪堰塞湖尚未溢流，但水位已近八成，紅色警戒未解除，今颱風暴風圈逐漸離開台灣，林業及自然保育署等監測單位將密切觀察颱風過後外圍環流帶來的降雨情況。已經撤離三次的下游居民喊「金窩銀窩不如自己狗窩」，直言每次撤離都很折騰，不想回家後還要再次被安置，希望政府早日提供確切解決方案。

根據監測資料，截至昨下午五時，萬里溪堰塞湖水位高一○七九點二三公尺，蓄水量三九六點八二萬立方公尺，占推估最大庫容量五一○萬立方公尺的百分之七十七點八，水位以每天入流量約十四萬到十六萬立方公尺穩定上升。

鳳林鎮森榮里長謝玉珍表示，里民都是前林務局退休的七、八十歲老人家，大家都很想回家，昨已安置到第三天；雖然鎮公所很用心，吃飯、如廁、洗澡與睡覺都沒有問題，但還是希望早點平安返家，但同時也擔心解除警戒返家又再次撤離，「不要再這麼折騰老人家」。

巴威颱風 花蓮 堰塞湖

延伸閱讀

巴威颱風來襲 花蓮萬里溪堰塞湖蓄水量近8成 今仍維持紅色警戒

颱風紅色警戒！花蓮萬里溪堰塞湖 下游千人第3度撤離

巴威颱風逼近 花蓮萬里溪堰塞湖水位破7成…林保署升級紅色警戒

萬里溪堰塞湖「7分滿」 花蓮撤千人

相關新聞

影／巴威颱風過後 基隆真砂里一處停車場大樹垮壓毀3車

巴威颱風侵襲基隆帶來強風及間歇性大雨，昨晚11點多，中正區真砂里一處停車場一棵大樹疑因不堪大風大雨傾倒，整棵樹砸落壓毀3輛車，分別是1輛小貨車、1輛休旅車和1輛計程車，3車車頂都被重壓，受損嚴重，幸好當時沒有人在車上。

巴威襲台 逾23萬戶停電 113人傷

巴威颱風襲台，昨暴風圈籠罩台中以北，帶來狂風暴雨，全台一度停電廿三萬四四八一戶，受傷人數累計一一三人，含五名外籍人士。桃園復興鄉多處道路中斷、居民受困，颱風外圍環流持續影響，昨晚中央仍發布全台十三縣市大規模崩塌及土石流紅黃色警戒，今連江縣和花蓮、桃園、竹縣、苗栗、高雄山區第三天停班停課。

巴威減弱最快凌晨解除海陸警 氣象署：13日起慎防年度天文大潮

巴威颱風快速朝西北方移動，深夜11時中心位置來到馬祖的北北東方250公里處。過去一段時間，巴威強度持續減弱，近中心最大風速僅剩每秒35公尺，已來到中颱下限。七級暴風半徑更進一步縮小到300公里、十級暴風半徑則維持100公里。台灣本島已脫離暴風圈，陸上颱風警報範圍僅剩馬祖地區，海警則剩北部海面。

廣角鏡／颱風天 瘋抓寶

昨天起一連兩天適逢「Pokémon GO」全球活動，推出限時寶可夢，高雄市受颱風巴威影響，停止上班上課，卻有許多民眾冒雨前往高雄捷運中央公園站，滑手機等待團體戰開戰，中央公園是南部知名抓寶熱點，常吸引大批玩家朝聖。儘管颱風來襲仍澆不熄玩家熱情，照片被PO上網路，引起熱議。

陸發暴雨紅色預警 撤200萬人

巴威颱風登陸中國大陸前，大陸中央氣象台昨上午暌違兩年首度發布「暴雨紅色預警」。領導人習近平七日對防汛救災工作做出「重要指示」後，各地不敢鬆懈，已緊急「轉移」約兩百萬民眾。

巴威強襲！桃竹苗受創 義盛里55戶陷孤島

中度颱風巴威暴風圈挾帶強風豪雨昨強襲桃竹竹苗四縣市，山區降下超大豪雨，多處爆發嚴重土石流，交通全面中斷，一度造成數萬戶民宅停電。桃園復興和新竹五峰、尖石和苗栗泰安、南庄、獅潭等山區鄉鎮持續停班停課；四縣市今起勘災。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。