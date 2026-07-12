萬里溪堰塞湖水位近8成 維持紅色警戒

巴威颱風昨襲台，花蓮萬里溪堰塞湖尚未溢流，但水位已近八成，紅色警戒未解除，今颱風暴風圈逐漸離開台灣，林業及自然保育署等監測單位將密切觀察颱風過後外圍環流帶來的降雨情況。已經撤離三次的下游居民喊「金窩銀窩不如自己狗窩」，直言每次撤離都很折騰，不想回家後還要再次被安置，希望政府早日提供確切解決方案。

根據監測資料，截至昨下午五時，萬里溪堰塞湖水位高一○七九點二三公尺，蓄水量三九六點八二萬立方公尺，占推估最大庫容量五一○萬立方公尺的百分之七十七點八，水位以每天入流量約十四萬到十六萬立方公尺穩定上升。

鳳林鎮森榮里長謝玉珍表示，里民都是前林務局退休的七、八十歲老人家，大家都很想回家，昨已安置到第三天；雖然鎮公所很用心，吃飯、如廁、洗澡與睡覺都沒有問題，但還是希望早點平安返家，但同時也擔心解除警戒返家又再次撤離，「不要再這麼折騰老人家」。