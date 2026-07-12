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台東獨上班 南部被質疑放過頭

聯合報／ 記者吳淑玲魯永明陳雅玲黃于凡王昭月／連線報導

中颱巴威侵台，北部縣市前天休災防假引發批評；昨天高雄、台南、雲林及嘉義等南部縣市未在警戒區內，仍依彈性綜合評估宣布停止上班上課，外界質疑「放假過頭」。相關縣市一致表示，停班、停課是綜合風力、雨量預報及實際災情評估，符合「天然災害停止上班及上課作業辦法」標準才做決策。

台灣僅台東縣本島十七鄉鎮市正常上班上課，縣長饒慶鈴被質疑「輕忽防颱」、「逆向操作」。饒表示，並非「逆風操作」，是據風雨預測及法定標準綜合研判，台東縣多數地區昨天不只未見明顯風雨，高溫還達卅六度，部分地區還颳起焚風。

南部各百貨自中午起多開門做生意，新光三越台南西門店、中山店及小北門店皆開門迎客，部分影城也調整放映場次配合。

據氣象署預報，南部昨天沿海及空曠地區出現九至十級強陣風，廿四小時累積雨量預估約二百至四百毫米，提高山區土石流、落石及道路坍方風險。雲嘉南和高雄超過二萬二千戶停電，嘉縣山區持續降雨道路落石、邊坡不穩；高雄一夜強風，昨午後出現短暫強風暴雨。

高雄市長陳其邁前晚解釋，沿海受風力影響，降雨在山區，平地最大陣風八至九級，沿海最大陣風九至十級，均符合停班停課標準。台南市長黃偉哲昨說，暴風圈雖未直接籠罩台南，颱風路徑仍存在變數，加上外圍環流影響，具一定風險；停班課可讓市民充分完成防颱整備，降低上班上課風險。

雲林縣長張麗善說，雲林海線平均風力及陣風已達停班停課標準，山區累積雨量明顯超標，考量災害風險及民眾跨區通勤需求，跨區移動恐增加風險。

巴威颱風 台東 饒慶鈴

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