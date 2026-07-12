航班取消 桃機昨入出境掛零

巴威颱風襲台，桃園國際機場受強烈風雨影響，桃機昨表定七六○架次客、貨機航班「全數取消」，航廈內罕見空蕩，報到大廳與出入境區幾乎不見人影，冷清程度甚至超越新冠疫情時期，締造「零起降」、「零出入境」的罕見紀錄。今中華航空等國籍航空將採取「放大機型」及「增開航班」的方式全力載客，恢復運輸。

颱風來襲，桃園機場公司昨上午召開第六次防颱應變會議，全面提升防護等級。全場空橋均已完成綁橋固定，停場飛機也多數移往機場東北角停放，避開強風受風面。

因颱風後期路徑北偏，越南航空由胡志明市及河內飛往桃園的VN五七○、VN五七八共二架到場航班原定昨晚九時許降落、恢復執行，但最後延至今天凌晨才降落。

隨著颱風遠離，為因應今日隨之而來的疏運人潮，桃機公司昨日下午已邀集航空公司、地勤及海關等防檢疫單位開會，預先調配服務人力。各航線陸續恢復營運，為盡速輸運滯留在外站的旅客，星宇航空、中華航空等國籍航空今將採取「放大機型」及「增開航班」的方式全力載客。

海運交通影響依舊顯著，交通部航港局統計，昨共有十三條航線、一一六航次停航；預估今日仍有十四條航線、一○一航次持續停航。

航港局呼籲，颱風期間民眾切勿前往離島旅遊；若有急需返台的旅客，請務必善用當日開航的船班，以免因停航而滯留離島。機場公司提醒旅客出發前應密切留意航空公司官網的最新公告。