巴威襲台 逾23萬戶停電 113人傷

巴威颱風襲台，昨暴風圈籠罩台中以北，帶來狂風暴雨，全台一度停電廿三萬四四八一戶，受傷人數累計一一三人，含五名外籍人士。桃園復興鄉多處道路中斷、居民受困，颱風外圍環流持續影響，昨晚中央仍發布全台十三縣市大規模崩塌及土石流紅黃色警戒，今連江縣和花蓮、桃園、竹縣、苗栗、高雄山區第三天停班停課。

巴威七級暴風半徑昨凌晨一時觸陸，一度籠罩台中以北各縣市和南投、宜蘭、花蓮、台東及連江，南部縣市也能感受到風雨威力。不過由於巴威路徑比預期的更北偏，且過程中速度不慢，減弱趨勢明顯、暴風圈跟著縮小，整體影響略趨緩。

北市昨下起豪雨，華江雁鴨自然公園堤外區淹水一公尺，三人受困，消防局出動船艇協助脫困。記者廖炳棋／翻攝

災情逾2千件 積淹水30起

全台路樹傾倒一○六○件、廣告招牌掉落一二一件、道路坍方或山區道路泥流八十三件等災情共二一五六件，累計積淹水共卅件。農糧署彙整全台農業產物及民間設施估計損失五二八萬元，受損最嚴重的縣市是苗栗縣，其次是台中市；受損作物主要為棗，其次為苦瓜、柿、一期水稻及硬質玉米等。

降雨熱區集中新竹、苗栗

氣象署預估最快今天清晨解除海上颱風警報，受颱風路徑、地形及風場影響，降雨熱區集中新竹、苗栗，廿四小時累積雨量超過七百毫米，遠超過超大豪雨標準，台東因沉降氣流影響吹起焚風。

巴威颱風來襲，新竹地區多處停電，台電新竹區營業處動員人力、機具搶修。圖／台電新竹區處提供

北北基等縣市今起陸續恢復上班上課，花蓮縣雖已脫離颱風陸上警戒範圍，但考量萬里溪堰塞湖仍維持紅色警戒，下游保全戶還在撤離，縣府宣布，今天鳳林鎮及萬榮鄉萬榮、明利兩村停班停課。

中央氣象署技正謝佩芸指出，隨著颱風遠離，北部降雨趨緩，但環境風場改吹西南風，中南部地區降雨仍持續。且全台天氣仍不穩定、水氣多，西半部及東北部今天仍有局部降雨，花東地區則以午後雷陣雨為主，直到周一部分沿海地區仍有兩至三公尺高浪。

受外圍環流影響，雲林以北仍有強降雨出現，新北、桃園、屏東、台東和連江五縣市沿海及空曠地區須防強風；淹水警戒區為台北市、新北市、新竹縣和苗栗縣四縣市沿海、河口低窪與易淹水區；基北北桃、宜花、中投、雲嘉和高雄、竹縣、苗栗共五十八鄉鎮市區，發布土石流及大規模崩塌紅色警戒。

隨著颱風登陸中國大陸，大陸已發布「暴雨紅色預警」，全面備戰防颱，各省市已緊急轉移約兩百萬民眾，撤離到安全地區。