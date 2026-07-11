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颱風及外圍環流影響 氣象署發布豪雨特報

中央社／ 台北11日電

中央氣象署更新豪雨特報指出，台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣的山區及苗栗縣地區已有局部大豪雨或超大豪雨發生。

氣象署指出，受颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨。明天苗栗縣、台中市、南投縣、高雄市、屏東縣的山區有局部大雨或豪雨，苗栗以南地區、桃竹山區及馬祖有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請嚴防積淹水，民眾應避免前往山區及溪流活動。

巴威颱風

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