聽新聞
0:00 / 0:00
颱風及外圍環流影響 氣象署發布豪雨特報
中央氣象署更新豪雨特報指出，台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、宜蘭縣的山區及苗栗縣地區已有局部大豪雨或超大豪雨發生。
氣象署指出，受颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨。明天苗栗縣、台中市、南投縣、高雄市、屏東縣的山區有局部大雨或豪雨，苗栗以南地區、桃竹山區及馬祖有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請嚴防積淹水，民眾應避免前往山區及溪流活動。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。