巴威襲新竹逾萬戶停電 台電全力搶修、晚間剩山區2629戶待復電

在巴威颱風侵襲下，據台電新竹區處統計，新竹縣、市累積停電戶數曾達12933戶，停電主要集中在寶山、竹東、湖口、新豐、新埔、芎林、關西及尖石、五峰山區等地區，原因多為強風吹斷電線、樹木倒塌造成電桿斷裂等，經台電新竹區處全力動員搶修，至今晚10時，僅餘2629戶停電，復電率近8成，由於尖石、五峰等地區因道路坍方中斷無法進入搶修，以致影響搶修復電進度，台電明晚間說明，明日將持續配合道路搶通後，派員全力搶修，儘速恢復電力，停電造成不便，還請民眾諒解。

台電新竹區處提醒，後續如有新增停電事故或零星個別用戶仍有停電情形，請利用「台灣電力APP」停電報修功能，或透過台電公司網站(http://www.taipower.com.tw)於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊，快速又方便；若不便使用網路，亦可撥打1911客服專線(或新竹區處停電通報電話03-5230121)，台電搶修人員將儘速恢復供電。

台電新竹區處感謝本次風災多數地區民眾皆能體諒工作人員辛苦，接受台電搶修順序耐心等待，台電新竹區處也提醒民眾，雖然風雨已逐漸趨緩，如果看到電線掉落或出現外露狀況，請立即通知台電處理，千萬不要自己前去撿拾或碰觸，避免釀成觸電意外。