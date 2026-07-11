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北市明正常上班課！校園停放車輛明8時前須駛離 北捷明恢復正常班距

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北市周日正常上班課…校園停放車輛8時前須駛離 北捷恢復正常班距

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
北捷捷運全線也在今晚8時全線復駛，捷運公司也表示，明天全線將恢復正常營運班距。本報資料照片
北捷捷運全線也在今晚8時全線復駛，捷運公司也表示，明天全線將恢復正常營運班距。本報資料照片

巴威颱風逐漸遠離，北北基桃明天正常上班上課，北市教育局也提醒，停放於開放校園車輛需於明上午8時前駛離校園，利學校校園場地整理、環境復原及後續教學整備作業。北捷明天也將恢復正常班距營運。

教育局表示，依據「北市各級學校颱風來襲期間校園開放停車注意事項」規定，因應巴威颱風期間開放校園停車措施，校園開放停車至恢復正常上班上課日止。

教育局表示，目前巴威颱風暴風圈已略為縮小並持續向西北方向移動，北市已逐步脫離暴風圈影響，並於明天恢復正常上班上課，為避免影響各校教職員工生返校及校園教學活動，停放於校園內民眾務於明上午8時前將車輛駛離校園，以利學校校園場地整理、環境復原及後續教學整備作業，並配合學校現場人員指引，共同維護校園秩序及交通順暢。

北捷捷運全線也在今晚8時全線復駛，捷運公司也表示，明天全線將恢復正常營運班距。

巴威颱風 北捷

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