聽新聞
0:00 / 0:00
疏運巴威滯留外站旅客 華航明東京等航點放大機型載客
受巴威颱風影響，華航及華信國際線明(12)日航班異動資訊及安排放大機型載客如下：
一、放大機型
CI122/CI123 桃園往返沖繩
CI156/CI157、CI152/CI153 桃園往返大阪
CI130/CI131 桃園往返札幌
CI100/CI101、CI104/CI105 桃園往返東京(成田)
CI154/CI155 桃園往返名古屋
CI160/CI161、CI162/CI163 桃園往返首爾(仁川)
CI188/CI189、CI186/CI187 桃園往返釜山
CI831/CI832 桃園往返曼谷
CI731/CI732 桃園往返檳城
CI755 桃園飛往新加坡
CI601/CI602、CI903/CI904 桃園往返香港
AE991/AE992 桃園往返廈門
另外，也有部分航班取消，包括CI501/CI502、CI503/CI504 桃園往返上海(浦東)
CI583/CI584 高雄往返上海(浦東)
CI110、CI128 桃園飛往福岡
CI220/CI223 松山往返東京(羽田)
華航將視颱風路徑變化及場站狀況持續更新資訊，航班起降時間可能異動，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新動態。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。