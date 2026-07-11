疏運巴威滯留外站旅客 華航明東京等航點放大機型載客

巴威颱風帶著廣大的暴風半徑侵襲台灣，全台降下可觀雨勢，但隨著颱風中心即將登陸中國，暴風圈慢慢遠離台灣，雙鐵也宣布明天原則上皆按照原定班表發車，但台鐵因大雨導致部分路段有安全疑慮，平溪線及內灣線竹中=內灣段停駛，將啟動公路接駁。

2026-07-11 20:57