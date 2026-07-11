桃機明恢復營運！今出入境「0人」破紀錄 疫情期間也未曾出現

巴威颱風逐漸遠離台灣，各航空公司預計明（12）日起恢復正常營運。桃園國際機場今天傍晚召開颱風應變會議，預估明天客貨運航班756架次、旅客約15.5萬人次，並完成各項疏運整備。不過，受颱風影響，桃機今天全天沒有任何航班起降，出入境旅客更首度出現「0人」紀錄，空蕩景象甚至比新冠疫情期間還罕見。

桃園國際機場公司表示，今天下午6時30分召開第8次颱風應變會議，邀集航空公司、地勤公司及CIQS等相關單位盤點疏運措施。依最新統計，明天預計客貨運航班756架次，其中客機672架次、貨機84架次，旅客量約15.5萬人次，各單位已就旅客報到、安檢、證照查驗、海關、檢疫等作業預先配置人力，迎接大量旅客。

受巴威颱風影響，部分航班仍有異動，例如越南航空VN570、VN578原訂今晚抵台，延至明天凌晨降落，因此桃機今天維持全天無航班起降，航班運量整點預報也更新為全日出境、入境旅客皆為0人，創下首見紀錄。

即使新冠疫情最嚴峻期間，桃機仍維持基本航班起降，過往出入境人數最低紀錄為2021年10月4日，當天入出境及過境旅客共885人次，如今因颱風影響出入境旅客掛零，也讓機場出現比疫情期間更加空蕩的特殊景象。

此外，阿聯酋航空今天原訂2架到場、2架離場航班，以及土耳其航空1架到場、1架離場航班，也都延後至明天執行，但兩家航空公司明天原訂班表仍將正常營運。

機場公司提醒，隨著各航空公司恢復正常飛航，明天旅客人數將明顯增加，建議旅客持續留意航空公司官網或APP的航班資訊，提早抵達機場辦理報到，並預留通關時間，以利行程順利。