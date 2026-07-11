巴威離開 星宇華航放大機型、加班 協助疏運旅客

巴威颱風以超大暴風半徑逼近台灣，桃園機場受影響，今天出入境人數掛蛋，創歷史紀錄。隨著颱風逐漸遠離，航空公司也宣布放大機型，協助後續旅客疏運，不過部分航班仍持續受到颱風影響，提醒旅客出發前記得確認航班狀況。

華航表示，明天共33班航班將放大機型執飛，包含桃園往返沖繩（CI122/CI123）、桃園往返大阪（CI156/CI157、CI152/CI153）、桃園往返札幌（CI130/CI131）、桃園往返成田（CI100/CI101、CI104/CI105）、桃園往返名古屋（CI154/CI155）、桃園往返首爾（CI160/CI161、CI162/CI163）、桃園往返釜山（CI188/CI189、CI186/CI187）、桃園往返曼谷（CI831/CI832）、桃園往返檳城（CI731/CI732）、桃園往新加坡（CI755）、桃園往返香港（CI601/CI602、CI903/CI904）及桃園往返廈門（AE991/AE992）。

華航指出，另有10班航班取消，包含桃園往返上海（CI501/CI502、CI503/CI504）、高雄往返上海（CI583/CI584）、桃園飛往福岡（CI110、CI128）及松山往返羽田（CI220/CI223）。

而立榮航空明天往返馬祖航班仍是全天取消，但松山、台中航班於上午10點後恢復營運；其他航線航班全天正常營運。為協助疏運旅客，將加開6班次，包含高雄-澎湖（B7-9351）、澎湖-松山（B7-9372）、高雄-金門（B7-9365）、高雄-金門（B7-9361）、松山-金門（B7-9381）及金門-松山（B7-9382）。

星宇航空則表示，將於周一增派一班台北-沖繩往返加班機，請旅客多加利用。