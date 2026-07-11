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巴威颱風環流強風豪雨 基隆土泥滑落「大石砸民宅」牆破屋損啟動安置

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兩男擅闖花蓮岸際拍照 海巡舉發函送開罰5萬起跳

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮崇德海邊今天傍晚有兩名男子擅闖警戒區，岸巡人員依法開單舉發。圖/岸巡一二大隊提供
花蓮崇德海邊今天傍晚有兩名男子擅闖警戒區，岸巡人員依法開單舉發。圖/岸巡一二大隊提供

「巴威」颱風雖然逐漸遠離，但花蓮海岸線尚未解除警戒區公告，海巡署東部分署今天傍晚接獲民眾通報，有兩名男子擅闖崇德海邊，岸巡人員會同警方到場，兩名男子表示不知道是警戒區，只是想拍照，因已違反災防法，岸巡人員開單舉發，可開罰5到25萬元。

海巡署東部分署第九巡防區指揮部今天傍晚5時51分獲報，花蓮縣崇德海邊、高巢農場岸際，有兩名男子進入公告警戒區。

第一二岸巡隊派出4車10人，並會同新城警分局崇德派出所員警前往了解，發現一名來自花蓮的65歲林姓男子，及住台北的52歲王姓男子在場，都沒有持有通行證件。兩人表示互不認識，只是想拍幾張照片，不知道已經違反規定。

東部分署表示，花蓮縣海岸、海港、港埠、內山、山地、河川、區域排水及土石流危險溪流等區域，都是縣府公告畫定的警戒區域，颱風期間，除持有通行證件外不得擅自進入，兩人行為已明顯違反「災害防救法」規定，依法舉發，函送縣府裁罰，可罰5萬到25萬元，是「巴威」期間花蓮首件有民眾闖入警戒區遭罰。

海巡署東部分署第一二岸巡隊指出，警戒區域尚未解除，且颱風期間海象瞬息萬變，請民眾切勿進入公告管制區範圍，保障自身安全。

花蓮崇德海邊今天傍晚有兩名男子擅闖警戒區，岸巡人員依法開單舉發。圖/岸巡一二大隊提供
花蓮崇德海邊今天傍晚有兩名男子擅闖警戒區，岸巡人員依法開單舉發。圖/岸巡一二大隊提供

花蓮崇德海邊今天傍晚有兩名男子擅闖警戒區，岸巡人員依法開單舉發。圖/岸巡一二大隊提供
花蓮崇德海邊今天傍晚有兩名男子擅闖警戒區，岸巡人員依法開單舉發。圖/岸巡一二大隊提供

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