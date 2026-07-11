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颱風致原水濁度飆升 經部啟動應變機制全台正常供水

中央社／ 台北11日電

颱風巴威挾帶強風豪雨襲台，全台部分地區原水濁度飆升，台水公司今天召開「巴威颱風緊急應變第三次工作會議」，全面啟動應變機制，目前全台各地均維持正常供水。

台水公司發布新聞稿指出，颱風造成部分地區停電及原水高濁度，為了確保民生用水不受影響，第一時間啟動壽豐淨水場及草屯第四淨水場第一加壓站備用發電機，目前相關設施均維持正常運轉。

因應豪雨及部分水庫實施防汛洩洪，導致原水濁度偏高，台水也緊急調度水利署及北水處水源，北部因烏來桶後溪高濁，增加北水處支援烏來地區每日約1000噸清水。另外，因應石門水庫洩洪，水利署啟動「石門水庫及其集水區整治計畫」增設的中庄調整池支援原水，穩定新北及桃園供水約每日90萬噸。

中部大甲溪馬鞍壩及石岡壩洩洪期間，啟動食水嵙溪備援水源，以降低豐原廠原水濁度。南部由南化聯通管支援高雄地區供水等。宜蘭南山及四季地區因取水口管線遭豪雨沖毀，啟動備援深井及低濁水源，並透過清水池調蓄供應。

台水表示，各地淨水場均正常運作，維持穩定供水。

台水指出，面對颱風考驗，已立即啟動備用水源並實施供水調度等應變措施，優先確保民生用水穩定。民眾如遇停水或供水異常，可透過「停水公告查詢系統」（https://web.water.gov.tw/wateroff/）、「台灣自來水APP」或加入LINE官方帳號訂閱停水通知，掌握即時供水訊息。

另外，受颱風巴威及外圍環流影響，午後各地有間歇性陣雨，中北部及南部山區有較強降雨發生，並有短時豪雨、長時大豪雨以上降雨發生機率，其他地區也有大雨至豪雨發生機率。

經濟部應變小組今天召開視訊會議，由經濟部次長賴建信主持，盤點台電公司、台水公司、北區水資源分署、台北水源特定區管理分署、第一、第二、第三、第四及第十河川分署各項作為，以因應傍晚前強降雨可能帶來的威脅。

巴威颱風 水利署 台水

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