苗栗脫離暴風圈！剩7縣市仍受巴威颱風籠罩 降雨熱區往南移動

中颱巴威晚間8時中心已來到台北北方290公里海面上，七級暴風半徑維持320公里、十級暴風半徑100公里，以每小時26轉19公里速度向西北轉北北西前進。苗栗目前已脫離暴風圈，但颱風仍籠罩新竹以北、宜蘭及馬祖。

氣象署持續針對新北、基隆、台北、宜蘭、桃園、新竹及馬祖共7縣市發布陸上颱風警報，海警範圍不變，包含台灣北部海面、台灣海峽北部及台灣東北海面。然苗栗雖已離開暴風圈，但風場持續帶來顯著降雨，氣象署也對苗栗縣、台中市及雲林縣發布降雨警戒。

中央氣象署技正謝佩芸表示，颱風逐漸往西北方移動，預計今天深夜到明天凌晨前後，本島就會脫離暴風圈、馬祖稍晚在明天凌晨到清晨也會脫離暴風圈。明天清晨到上午就會解除海上颱風警報。

謝佩芸指出，今天降雨以北部為主，但颱風中心已經通過台北正北方，風場從偏西風轉為西南風，因此雪山山脈目前降雨已經緩和，但降雨區域將往南移動，目前苗栗、台中、南投、彰化雨勢較大，晚點南部、中部山區降雨也會擴大。

謝佩芸說，明天中南部仍有明顯雨勢，山區清晨到上午仍有局部大雨。北部、東半部上半天天氣比較穩定，但中午過後熱力作用，山區及近山區平地有午後陣雨。

風的部分，謝佩芸表示，各地風勢已經轉趨穩定並漸漸趨緩，但受地形及環流風場影響，今晚新北沿海、馬祖、蘭嶼綠島仍有11至12級強陣風，苗栗以北、中彰沿海及澎湖、恆春半島也有9到10級陣風。不過明天上午颱風進入中國，整體風力較今天緩和。