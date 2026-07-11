快訊

苗栗脫離暴風圈！剩7縣市仍受巴威颱風籠罩 降雨熱區往南移動

巴威颱風環流強風豪雨 基隆土泥滑落「大石砸民宅」牆破屋損啟動安置

聽新聞
0:00 / 0:00

苗栗脫離暴風圈！剩7縣市仍受巴威颱風籠罩 降雨熱區往南移動

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
巴威颱風帶來強風豪雨，台北車站前新光三越大樓，民眾寸步難行。記者曾原信／攝影
巴威颱風帶來強風豪雨，台北車站前新光三越大樓，民眾寸步難行。記者曾原信／攝影

中颱巴威晚間8時中心已來到台北北方290公里海面上，七級暴風半徑維持320公里、十級暴風半徑100公里，以每小時26轉19公里速度向西北轉北北西前進。苗栗目前已脫離暴風圈，但颱風仍籠罩新竹以北、宜蘭及馬祖

氣象署持續針對新北、基隆、台北、宜蘭、桃園、新竹及馬祖共7縣市發布陸上颱風警報，海警範圍不變，包含台灣北部海面、台灣海峽北部及台灣東北海面。然苗栗雖已離開暴風圈，但風場持續帶來顯著降雨，氣象署也對苗栗縣、台中市及雲林縣發布降雨警戒。

中央氣象署技正謝佩芸表示，颱風逐漸往西北方移動，預計今天深夜到明天凌晨前後，本島就會脫離暴風圈、馬祖稍晚在明天凌晨到清晨也會脫離暴風圈。明天清晨到上午就會解除海上颱風警報。

謝佩芸指出，今天降雨以北部為主，但颱風中心已經通過台北正北方，風場從偏西風轉為西南風，因此雪山山脈目前降雨已經緩和，但降雨區域將往南移動，目前苗栗、台中、南投、彰化雨勢較大，晚點南部、中部山區降雨也會擴大。

謝佩芸說，明天中南部仍有明顯雨勢，山區清晨到上午仍有局部大雨。北部、東半部上半天天氣比較穩定，但中午過後熱力作用，山區及近山區平地有午後陣雨。

風的部分，謝佩芸表示，各地風勢已經轉趨穩定並漸漸趨緩，但受地形及環流風場影響，今晚新北沿海、馬祖、蘭嶼綠島仍有11至12級強陣風，苗栗以北、中彰沿海及澎湖、恆春半島也有9到10級陣風。不過明天上午颱風進入中國，整體風力較今天緩和。

颱風中心已經進入台灣北方，預估明天中午前就能解除海陸警。圖／氣象署提供
颱風中心已經進入台灣北方，預估明天中午前就能解除海陸警。圖／氣象署提供

苗栗 巴威 馬祖 巴威颱風

延伸閱讀

巴威現在起影響最劇烈 暴風圈壟罩颳強風 氣象署曝2大降雨紫爆熱區

巴威颱風持續瘦身 本島最快深夜解陸警！氣象署估明中午前海陸警全解除

中颱巴威正在侵台 暴風圈凌晨已觸陸 14縣市納陸警範圍

颱風巴威傍晚前影響最劇 解除海陸警最快12日清晨

相關新聞

逐步遠離暴風圈！巴威風勢減緩 北捷預計晚間8時全線復駛

巴威颱風來勢洶洶，北捷今早因風勢過大，捷運高架路段包含文湖線、淡水信義線（圓山至淡水）、新北投支線、小碧潭支線等暫停營運。隨著暴風圈逐漸離開北市，北捷表示，預計今晚8時恢復所有路線營運。

巴威颱風遠離！高鐵宣布12日全線正常營運 各車次依時刻表發車

台灣高鐵公司依據巴威颱風各項氣象資訊綜合研判，宣佈明（12）日全線正常營運，各車次列車依時刻表發車，敬請旅客安心搭乘；颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，敬請旅客預留較充裕之轉乘接駁彈性時間，以利後續行程順暢。

巴威攪局！金門小三通停航、台金航班大亂 海空交通異動一次看

受中度颱風巴威外圍環流影響，金門海空交通持續受到衝擊。金門縣港務處今天宣布，明（12）日金門水頭往返廈門五通航線中午12時前雙向停航，下午是否恢復航行，將視天候及海象狀況另行公告；金門水頭往返泉州石井航線則全日停航。另一方面，立榮、華信航空上午10時前多架台金航班取消，兩家航空公司同步增開加班機疏運旅客。

桃機明恢復營運！今出入境「0人」破紀錄 疫情期間也未曾出現

巴威颱風逐漸遠離台灣，各航空公司預計明（12）日起恢復正常營運。桃園國際機場今天傍晚召開颱風應變會議，預估明天客貨運航班756架次、旅客約15.5萬人次，並完成各項疏運整備。不過，受颱風影響，桃機今天全天沒有任何航班起降，出入境旅客更首度出現「0人」紀錄，空蕩景象甚至比新冠疫情期間還罕見。

巴威遠離 桃機明航班量756架次 、旅客量15.5萬人次

巴威颱風逐漸遠離臺灣，各航空公司明（12）日航班正常營運，機場公司今（11）日下午6點30分邀集航空公司、地勤公司等有關單位召開第8次應變會議，依颱風後預報航班數、旅客量統計，桃園機場明日客貨運航班數預計756架次（客機672架次、貨機84架次），旅客量預估達15.5萬人次。機場公司與航空公司、地勤公司及CIQS各單位密切聯繫，就旅客報到、安檢、證照查驗、動植物檢疫、發燒篩檢及海關等作業，預為準備服務人力量能。

巴威離開 星宇華航放大機型、加班 協助疏運旅客

巴威颱風以超大暴風半徑逼近台灣，桃園機場受影響，今天出入境人數掛蛋，創歷史紀錄。隨著颱風逐漸遠離，航空公司也宣布放大機型，協助後續旅客疏運，不過部分航班仍持續受到颱風影響，提醒旅客出發前記得確認航班狀況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。