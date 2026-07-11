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苗栗脫離暴風圈！剩7縣市仍受巴威颱風籠罩 降雨熱區往南移動

巴威颱風環流強風豪雨 基隆土泥滑落「大石砸民宅」牆破屋損啟動安置

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巴威襲來…全台停電23萬4481戶 受傷人數113人含5外國籍人

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
巴威颱風帶來強風豪雨。記者曾原信／攝影
巴威颱風帶來強風豪雨。記者曾原信／攝影

巴威颱風為全台帶來強風豪雨，從昨天凌晨至今晚7時，新竹縣五峰鄉671毫米、苗栗縣南庄鄉 642毫米、雲林縣古坑鄉536.5毫米、桃園市復興區516毫米為累計降雨量前4名。預計明天凌晨3時，暴風圈為脫離台灣本島陸地，明早7時脫離台灣近海，進入大陸地區。

氣象署指出，今晚7時，巴威颱風位於台北市北方約270公里的海面上，7級暴風圈半徑300公里，10級暴風圈半徑100公里，以每小時26轉23公里的速度，向西北行進。受傷人數113人，較上一報新增26人，受傷原因以強風或路面濕滑導致騎乘機車、自行車摔傷及民眾進行防颱整備時 跌落、遭物品砸傷或割傷為主。

受傷人數中，有5人為外國籍，雲林縣24歲印尼籍艾姓女子，桃園市32歲菲律賓籍男子，台中市33歲越南籍阮姓女子和25歲越南籍陳姓女子，台中市24歲印尼籍李姓男子。

受颱風外圍環流影響，雲林以北仍有強降雨出現，受巴威颱風影響，新北市、桃園市、屏東縣、台東縣和連江縣等5縣市，沿海及空曠地區須做好防強風災害，東部、基隆北海岸及馬祖沿海須留意長浪影響，淹水警戒區為台北市、新北市、新竹縣和苗栗縣等4縣市沿海、河口 低窪與易淹水區，須注意強降雨造成積淹水，另坡地易致災區為基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、 南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、宜蘭縣和花蓮縣等13個縣市山區。

全台發生路樹傾倒1060件、廣告招牌掉落121件、道路坍方或山區道路泥流83件等災情共2156件，已處理1667件，待處理489件，累計積淹水共14件，皆已退水，分別是新竹縣1件、屏東縣1件、台中市4件、雲林縣2件、新北市5件、桃園市1件。

內政部民政司表示，各縣市疏散撤離人數為台北市103人、新北市1700人、桃園市745人、新竹縣1496人、苗栗縣291人、台中市2094人、南投縣112人、雲林縣59人、嘉義縣 11人、花蓮縣5182人、宜蘭縣461人、台南市129人、高雄市1671人、屏東縣551人，共1萬4605人進行。花蓮萬里溪堰塞湖周邊萬榮鄉萬榮村，鳳林鎮長橋里、山興里、森榮里、鳳信里昨天已撤離195人。衛福部統計，全台13縣市、47鄉鎮市區，開設92處收容所，共收容1625人。

海運部分，兩岸船班表定4航線、共36航次全部停航，明天表定36航次， 停航22航次，國內9航線，共80航次全部停航，明天表定286班次， 取消61班次；空運部分，國際航線表定966班次，取消926班次，明天表定972班次，取消69班次；國內航線282班次，全部停航，明天表定286班次，取消61班次。

交通部指出，全台曾停電23萬4481戶， 已修復22萬6355戶，未修復8126電比率96%，新竹縣尖石、五峰鄉2563戶，預計今晚可修復，桃園市復興鄉205戶，因道路中斷或封閉，預計明晚9時可修復完成；市話部分中斷6147戶、已修復5220戶、待修復927戶，基地台故障133台，已修復58台、待修復75台。積淹水累計30件，已退水29件，未退水僅彰化1件。

巴威颱風為全台帶來強風豪雨，從昨天凌晨至今晚7時，新竹縣五峰鄉671毫米、苗栗縣南庄鄉 642毫米、雲林縣古坑鄉536.5亳米、桃園市復興區516毫米為累計降雨量前4名。圖／氣象署提供
巴威颱風為全台帶來強風豪雨，從昨天凌晨至今晚7時，新竹縣五峰鄉671毫米、苗栗縣南庄鄉 642毫米、雲林縣古坑鄉536.5亳米、桃園市復興區516毫米為累計降雨量前4名。圖／氣象署提供

巴威 巴威颱風 停電

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