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巴威遠離 台鐵明僅平溪線及內灣線竹中=內灣間停駛
巴威颱風遠離，臺鐵公司表示，明(12)日除平溪線及內灣線竹中=內灣間停駛外，其餘路線各級列車自首班車起正常行駛。
依據中央氣象署最新氣象資訊研判，台鐵公司明(12)日各級列車行駛概況如下：
一、 西部幹線(基隆=潮州)：正常行駛。
二、 東部幹線(樹林=花蓮=台東)：正常行駛。
三、 南迴線(新左營=台東)：正常行駛。
四、 支線：平溪線及內灣線竹中=內灣間停駛，其餘支線均正常行駛。
(一)平溪線雨量達行動值，明(12)日12時前停駛，經巡查確保路線安全無虞後再恢復行駛。因目前公路有災損情形，將視公路搶修情況機動辦理公路接駁。
(二)內灣線沿線3處邊坡土石滑落，預計明(12)日24時完成復原作業，預計竹中=內灣間自8時起辦理公路接駁作業。
五、 觀光列車：藍皮解憂號、海風號、山嵐號及環島之星正常行駛。
六、 乘客出門前，詢問列車最新運行資訊請洽：
(一) 臺鐵公司官方網站。網址：(https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip)
(二) 臺鐵公司24小時旅客服務電話：(02)2191-0096、0800-765-888(免付費電話，行動電話無法撥打)。
(三) 各就近車站(臺鐵官方網站各車站聯絡資訊)。
七、 退、換票及改乘相關訊息
自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費，如有去回程車票可一併辦理。
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