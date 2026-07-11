高鐵明正常行駛！台鐵平溪線及內灣線竹中=內灣段停駛 啟動公路接駁

巴威颱風帶著廣大的暴風半徑侵襲台灣，全台降下可觀雨勢，但隨著颱風中心即將登陸中國，暴風圈慢慢遠離台灣，雙鐵也宣布明天原則上皆按照原定班表發車，但台鐵因大雨導致部分路段有安全疑慮，平溪線及內灣線竹中=內灣段停駛，將啟動公路接駁。

台鐵表示，明天西部幹線、東部幹線及南迴線皆正常行駛。但平溪線因雨量達行動值，明天中午12時前停駛，經巡查確保路線安全無虞後再恢復行駛。此外因目前公路有災損情形，將視公路搶修情況機動辦理公路接駁。

台鐵進一步指出，內灣線沿線有3處邊坡土石滑落，預計13日凌晨0時完成復原作業，在此之前，竹中=內灣間採公路接駁。觀光列車包含藍皮解憂號、海風號、山嵐號及環島之星都正常行駛。

高鐵公司則表示，明天全線正常營運，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限。經巡查確保路線安全無虞後再恢復行駛。