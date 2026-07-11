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新竹市明正常上班上課 新竹縣僅「五峰、尖石鄉停班停課」

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣明正常上班上課。但五峰鄉、尖石鄉因山區道路多處坍方阻礙，明（12日）停班停課。圖／縣府提供
新竹縣明正常上班上課。但五峰鄉、尖石鄉因山區道路多處坍方阻礙，明（12日）停班停課。圖／縣府提供

巴威颱風襲台，新竹縣累計受理160災情通報，以路樹傾倒71件最多。五峰、尖石山區受豪雨重創，新竹縣政府今天晚間宣布，新竹縣雨量及風力未達停班停課標準，新竹縣明正常上班上課。但五峰鄉、尖石鄉因山區道路多處坍方阻礙，明（12日）停班停課。

新竹市政府今天晚間也宣布，依據中央氣象署提供資料未達停止上班及停止上課標準，新竹市政府宣布新竹市明(12)日照常上班、照常上課。

因應巴威颱風帶來強風豪雨，竹縣多處山區道路因落石坍方中斷，新竹縣長楊文科今天下午緊急前往縣道122線28公里處勘查，了解道路受損狀況，強調尖石、五峰等山區已撤離近1500位鄉親，颱風尚未遠離，山區雨勢正大，山路道路因豪雨成災，感謝工程單位積極搶修道路，呼籲鄉親暫勿出門、以策安全。

楊文科今日下午原預計前往五峰鄉公所災害應變中心、五峰國小活動中心大隘收容所聽取災情會報及關懷收容民眾，然山區豪大雨不斷，通往五峰的聯外道路縣道122線多處出現落石、倒木及邊坡坍方情形，使得通行困難。雖無法進入五峰，楊文科仍實地了解縣道122線28公里處的最新災況。

巴威颱風 停班停課 颱風假

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