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巴威颱風遠離！高鐵宣布12日全線正常營運 各車次依時刻表發車

聯合報／ 記者甘芝萁/台北即時報導
台灣高鐵公司依據巴威颱風各項氣象資訊綜合研判，宣佈明（12）日全線正常營運，各車次列車依時刻表發車，敬請旅客安心搭乘。聯合報系資料照
台灣高鐵公司依據巴威颱風各項氣象資訊綜合研判，宣佈明（12）日全線正常營運，各車次列車依時刻表發車，敬請旅客安心搭乘。聯合報系資料照

台灣高鐵公司依據巴威颱風各項氣象資訊綜合研判，宣佈明（12）日全線正常營運，各車次列車依時刻表發車，敬請旅客安心搭乘；颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，敬請旅客預留較充裕之轉乘接駁彈性時間，以利後續行程順暢。

颱風期間部分地區仍可能出現較大風雨，台灣高鐵公司再次呼籲，鄰近高鐵沿線之民眾，務必加強固定大型T字招牌、農（漁）用尼龍網具、帆布、棚架、氣球、廣告物等物件，由於該等物品若遭強風吹落，可能飄入高鐵路線範圍內，恐纏繞架空電車線、損毀高鐵資產設備，亦將嚴重影響行車安全，而有觸法之虞，請民眾切勿掉以輕心。

台灣高鐵颱風期間相關退費及退票規定，說明如下：

1.自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間車票之旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日(含)起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

2.持受影響車次車票之旅客，改乘較低票價車廂者，可於乘車日(含)起一年內至各車站售票窗口辦理改乘區間之票價差額退費。

3.為確保運行安全，若部分路段之風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，如因此延誤預定到站時間，屬天然災害因素，不適用延遲退費規定。

高鐵最新營運服務相關資訊，敬請瀏覽台灣高鐵企業網站、台灣高鐵APP；或洽詢高鐵客服專線，電話4066-3000（苗栗、台東、金門、馬祖及行動電話請加02），以上皆為付費電話，依一般市話及行動電話費率計費。

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