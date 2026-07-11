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巴威颱風攪局！宜蘭童玩節外國團員留宿享美食 縣府力拚13日恢復開園

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭國際童玩藝術節因颱風來襲休園，縣政府為了讓國外參與表演的團員安心度過颱風，這兩天特別加菜有各國料理、也有台灣道地美食，讓團員們直呼好吃。記者戴永華／攝影
宜蘭國際童玩藝術節因颱風來襲休園，縣政府為了讓國外參與表演的團員安心度過颱風，這兩天特別加菜有各國料理、也有台灣道地美食，讓團員們直呼好吃。記者戴永華／攝影

宜蘭國際童玩藝術節因巴威颱風來襲而休園，這次來台參與演出的7個國家、220名國外團員都待在宿舍，縣政府為了讓他們安心度過颱風不無聊，這兩天特別加菜提供各國佳餚，也有台灣道地美食，團員們直呼好吃。童玩節園區明天進行整理，縣府力拚13日恢復開園。

宜蘭童玩節每天都安排來自國外民俗團隊演出，來台期間大多住在耕莘專校三星校區宿舍，由縣政府統一供應3餐，午餐、晚餐還有水果、甜點及飲品，每餐菜色近40道，涵蓋中西風味，另有下午茶小點心，台灣的水果尤其好吃，最近盛產的芒果、西瓜一端上桌，過沒多久馬上被掃光。

代理縣長林茂盛今天前往關心團員的飲食起居，他說，許多團員在母國從未遇過颱風，這對他們而言是一次極為特殊的體驗，為了讓外國友人安心，縣府除了提供完善照顧，還特別「加菜」螃蟹與豬肉，並準備桌遊給大家在室內互動，將風災轉化為另類「文化交流」，縣府感謝各國團隊遠道而來，用精彩演出帶來多元文化。

童玩節何時恢復開園？林茂盛說，雖然今天中午過後風雨漸歇，但因園區設施為了防颱，已經拆卸或另外固定，明天童玩節維持休園狀態，全面投入復原工作，並視明天復原進度決定後天是否重新開園，期待團隊重返舞台，以最精彩的演出與遊客見面。

宜蘭國際童玩藝術節因颱風來襲休園，縣政府為了讓國外參與表演的團員安心度過颱風，這兩天特別加菜有各國料理、也有台灣道地美食，讓團員們直呼好吃。記者戴永華／攝影
宜蘭國際童玩藝術節因颱風來襲休園，縣政府為了讓國外參與表演的團員安心度過颱風，這兩天特別加菜有各國料理、也有台灣道地美食，讓團員們直呼好吃。記者戴永華／攝影

宜蘭國際童玩藝術節因颱風來襲休園，縣政府為了讓國外參與表演的團員安心度過颱風，這兩天特別加菜有各國料理、也有台灣道地美食，讓團員們直呼好吃。記者戴永華／攝影
宜蘭國際童玩藝術節因颱風來襲休園，縣政府為了讓國外參與表演的團員安心度過颱風，這兩天特別加菜有各國料理、也有台灣道地美食，讓團員們直呼好吃。記者戴永華／攝影

宜蘭國際童玩藝術節因颱風來襲休園，縣政府為了讓國外參與表演的團員安心度過颱風，這兩天特別加菜有各國料理、也有台灣道地美食，讓團員們直呼好吃。記者戴永華／攝影
宜蘭國際童玩藝術節因颱風來襲休園，縣政府為了讓國外參與表演的團員安心度過颱風，這兩天特別加菜有各國料理、也有台灣道地美食，讓團員們直呼好吃。記者戴永華／攝影

童玩節 宜蘭 巴威颱風

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