影／無視巴威警戒區 岸巡北海岸萬里、石門開罰5人觀浪5萬起跳

巴威颱風侵襲，北海岸不時有大浪，仍有不少民眾觀浪，海巡署北部分署今天分別在萬里、石門闖入警戒區觀浪，對5人開立舉發單，依災害防救法函送新北市政府裁處5萬元以上，25萬元以下罰鍰。

海巡署北部分署指出，第二岸巡隊龜吼安檢所今天下午運用監視系統，發現2名民眾於新北市萬里區岸際涼亭觀浪，海巡人員抵達現場後，因其中1人未攜帶身分證明文件，且考量現場海象及人員安全，將2人帶返安檢所，並會同新北市警金山分局萬里分駐所完成身分查驗後，依法開立舉發單。

另第八岸巡隊今天下午接獲民眾通報，新北市石門區白沙灣有民眾滯留，海巡人員抵達現場後，發現有3人進入警戒區內，海巡人員當場開立舉發單，並予驅離，依災害防救法函送地方政府裁處。

海巡署北部分署表示，巴威颱風侵襲，北部及東北部沿海受強風、長浪及突發巨浪影響，岸際活動具有高度風險，民眾切勿心存僥倖，擅自進入公告警戒區觀浪、飲酒、垂釣或從事水域活動。海巡人員將持續加強岸際巡查，對違規進入警戒區域者依法舉發，並函送地方政府裁處5萬元以上，25萬元以下罰鍰。