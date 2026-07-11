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巴威攪局！金門小三通停航、台金航班大亂 海空交通異動一次看

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
受中度颱風巴威外圍環流影響，金門縣港務處今天宣布，明（12）日金門水頭往返廈門五通航線中午12時前雙向停航，下午是否恢復航行，將視天候及海象狀況另行公告。記者蔡家蓁/攝影
受中度颱風巴威外圍環流影響，金門縣港務處今天宣布，明（12）日金門水頭往返廈門五通航線中午12時前雙向停航，下午是否恢復航行，將視天候及海象狀況另行公告。記者蔡家蓁/攝影

受中度颱風巴威外圍環流影響，金門海空交通持續受到衝擊。金門縣港務處今天宣布，明（12）日金門水頭往返廈門五通航線中午12時前雙向停航，下午是否恢復航行，將視天候及海象狀況另行公告；金門水頭往返泉州石井航線則全日停航。另一方面，立榮、華信航空上午10時前多架台金航班取消，兩家航空公司同步增開加班機疏運旅客。

金門縣港務處表示，巴威颱風持續影響金門周邊海域，海象惡化，基於航行安全考量調整小三通客運航班。其中，金廈航線明日上午12時前雙向停航，下午航班是否恢復仍須視海象滾動檢討；金泉航線則全天停航，提醒旅客出發前務必確認最新船班資訊，以免白跑一趟。

空運方面，立榮航空宣布，松山、台中往返金門航線上午10時前受颱風影響，共取消7個航班，包括松山飛金門B7-8801、B7-9191、B7-9201、B7-8809，金門飛松山B7-8802，以及台中飛金門B7-8951、B7-8955；金門飛台中B7-8952則由原訂上午8時50分延後10分鐘，改於上午9時起飛。上午10時後，松山及台中航線恢復營運，其餘航線全天正常。

立榮並加開4班疏運航班，包括高雄飛金門B7-9365（上午7時45分）、B7-9361（上午9時20分）、松山飛金門B7-9381（下午12時30分），以及金門飛松山B7-9382（下午2時30分）。

華信航空同樣宣布，上午10時前松山、台中往返金門共取消6個航班，包括松山飛金門AE1261、AE1263，金門飛松山AE1262、AE1264，台中飛金門AE761，以及金門飛台中AE762；上午10時後恢復正常營運。

為協助旅客疏運，華信加開4班航班，包括台北飛金門AE1291（下午4時）、金門飛台北AE1282（上午9時10分）、AE1284（上午9時45分）及AE1292（下午6時5分），其中AE1291、AE1292由A321neo機型執行飛航任務，以增加載客量。

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