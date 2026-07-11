巴威攪局！金門小三通停航、台金航班大亂 海空交通異動一次看

氣象署17時許最新一報海上陸上颱風警報，巴威颱風仍維持中颱等級，但再更進一步瘦身，七級、十級暴風半徑都縮小了，全台僅剩北部、宜蘭縣及馬祖這三地區仍被暴風圈籠罩。颱風尾是否影響明（12）日周日，「聯合新聞網」將整理各縣市政府停班停課、上班上課最新資訊。

2026-07-11 20:15