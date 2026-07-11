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受颱風巴威影響…全台農損528萬元 苗栗縣最嚴重

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
受巴威颱風影響，農業部農糧署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至今（11）日17時止，全台農業產物及民間設施估計損失528萬元。受損最嚴重的縣市是苗栗縣，總計損失了362萬元。圖／苗栗縣政府提供
受巴威颱風影響，農業部農糧署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至今（11）日17時止，全台農業產物及民間設施估計損失528萬元。受損最嚴重的縣市是苗栗縣，總計損失了362萬元。圖／苗栗縣政府提供

巴威颱風影響，農業部農糧署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至今（11）日17時止，全台農業產物及民間設施估計損失528萬元。受損最嚴重的縣市是苗栗縣，總計損失了362萬元。

縣市受損情形，農業部指以苗栗縣損失362萬元最多，占69％，再來分別是台中市損失127萬元、占24％，以及及新北市34萬元、占6％。

農產損失總計508萬元，農作物被害面積69公頃，被害程度17％，換算無收穫面積12公頃。農業部說，受損作物主要為棗，被害面積20公頃，損害程度22％，換算無收穫面積5公頃，損失金額288萬元，其次為苦瓜、柿、一期水稻及硬質玉米等。

至於民間設施損則估計損失金額20萬元，主因新北市農田流失0.2公頃。

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