劉世芳：加強警戒區人車管制與勸離 落實安置收容所電力備援

巴威颱風目前仍維持中度颱風，暴風圈略為縮小，但距離台灣正是最近的時候，中央災害應變中心指揮官劉世芳要求各功能分組嚴陣以待，並偕同地方政府持續落實災情查通報並進行各項整備應變作為。氣象署預計明天上午解除颱風警報，考量現滯留離島旅客有5千多人，對於疏運船班與航次，交通部預先規畫，以因應民眾返鄉需求。

中央氣象署持續發布豪雨特報、巨浪告警及陸上強風特報，劉世芳說，雖然部分地區風雨未如預期，但請民眾仍勿心存僥倖外出，例如前往山區、河邊及海邊觀浪或觀看水庫洩洪等戶外活動，以免意外發生，並呼籲民眾，若於警戒區內勸離而不聽從者，將依災害防救法第55條規定，處5萬元以上、25萬元以下罰鍰，且如遭遇危難，由災害應變中心搜救而獲救者，政府得請求支付搜救費用，也請海巡署、警政署持續協助地方政府落實執行警戒區域之人車管制與勸離措施。

為確實掌握輿情報導，劉世芳要求 應變中心各功能分組及地方政府對於錯誤 或不實報導及時澄清，以提供民眾正確即時訊息，目前全台仍有1萬8854戶停電、1389戶市話不通、40座基地台待修復，經濟部持續掌握災情與積極搶修，並提醒搶修人員務必注意自身安全，另請通訊傳播委員會視需要，評估啟動災害漫遊時機，以應民眾通訊需求。

劉世芳指示內政部民政司督導地方政府落實疏散撤離，特別是慢性病患如洗腎患者、孕婦及身障者等特別需求者，如評估撤離具高度風險，請就地避難並安置，對於安置收容場所緊急發電機建置情形並預先規畫，如有不足，可向中央災害應變中心請求協助。