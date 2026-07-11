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影／第一視角直擊！睽違20個月石門水庫再洩洪 壯觀水瀑氣勢磅礡

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
石門水庫時隔618天累積到足以洩洪的水量，可歸功於6月的西南氣流與巴威颱陸續增加水庫的蓄水量，才有石門水庫洩洪美景。中央社／北水分署提供
石門水庫時隔618天累積到足以洩洪的水量，可歸功於6月的西南氣流與巴威颱陸續增加水庫的蓄水量，才有石門水庫洩洪美景。中央社／北水分署提供

石門水庫周六上午11時開啟溢洪道放水，以每秒938立方公尺的放水速度傾洩而下，形成一道雄壯美麗的水瀑，從水利署第一視角的影片，更見磅礡氣勢。石門水庫時隔618天累積到足以洩洪的水量，可歸功於6月的西南氣流與巴威颱陸續增加水庫的蓄水量，才有石門水庫洩洪美景。

石門水庫洩洪近幾年已經不是那麼常見，主要是因為石門水庫近年陸續增建排洪設施，洩洪前可先透過河道放水、排砂隧道及阿姆坪防淤隧道等方式調節水位，因此正式洩洪的機會比過去少。

6月西南氣流帶來連日大雨，石門水庫蓄水量明顯上升，接著巴威颱風來襲也為集水區帶來可觀的雨量，入流不斷，水庫水位持續上升，水利署研判未來入流量將快速增加，因此啟動洩洪，為之後的入流水量預留空間，保護水庫設施安全。

石門水庫前一次洩洪是113年10月31日的康芮颱風，巴威颱風的洩洪距離康芮颱風已有20個月。

水利署表示，石門水庫應該可以維持一段時間都在非常好的取水狀況，至於巴威颱風為石門水庫帶來多少入流量，由於目前一邊洩洪、一邊仍有雨水持續流入，因此現階段仍無法統計這次颱風實際帶來多少入流量。

水利署目前關注集水區觀測到的降雨情形，做為防洪操作的依據，排洪時間及速度會依據集水區降雨數據隨時檢討調整。

至於南部水庫水情也明顯改善，曾文水庫蓄水率已有7成以上，但曾文肩負大量的二期稻作供灌責任，台南地區的民生及產業用水也都要依賴曾文水庫，需要更多的入流量挹注，水利署期待巴威颱風也能為南部水庫帶來水量。

水利署表示，目前已進入豐水期，每年7月後水庫滿庫的機會本來就高，真正值得觀察的是9月以後是否仍能維持滿庫，若屆時水情仍佳，才是真正值得開心的事。

石門水庫 巴威颱風 水利署

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