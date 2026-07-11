巴威颱風襲台 雲林沒列陸警為何停班停課？張麗善揭放假關鍵

巴威颱風襲台，根據氣象署發布資料，雲林縣雖未列入陸上颱風警戒範圍，縣府仍宣布今全縣停班停課。縣長張麗善今天表示，雲林海線平均風力及陣風均已達停班停課標準，加上山區累積雨量明顯超標，考量沿海、山區災害風險及民眾跨區通勤需求，決定今停止上班上課。

張麗善表示，雖然雲林未被納入陸上颱風警戒區，但縣府依據中央停班停課作業標準審慎評估，沿海地區平均風力已達7級以上，陣風更達10級，符合停班停課標準；若僅海線鄉鎮放假，許多往返海線、山區工作的民眾仍須跨區移動，恐增加風險，因此決定採全縣一致措施。

她指出，今天沿海地區的平均風力已經超標，陣風有10級，平均風力也在7集以上，山區降雨同樣達到停班停課標準，古坑山區24小時累積雨量已超過停班停課所需門檻，草嶺、石壁地區累積雨量突破500毫米，名列全台雨量前10名，縣府評估停班課都符合標準。

受颱風外圍環流影響，截至下午5時，雲林農業災情速報顯示，已有玉米、木瓜、香蕉及原料甘蔗等作物傳出倒伏受損。

此外，縣內累計有8千多戶停電，台電持續搶修，截至下午5時仍有200多戶尚未恢復供電。各地也陸續傳出路樹倒伏、電線掉落等事故，其中一名機車騎士遭倒伏路樹壓傷送醫，相關單位持續進行災後搶修與復原作業。