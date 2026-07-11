「披頭散髮仍是巨無霸」中投彰花脫離巴威警報範圍 陸警縮小至8縣市

氣象粉專形容巴威颱風「披頭散髮，但仍是巨無霸」。最新一報海上陸上颱風警報，巴威颱風仍維持中颱等級，但再更進一步瘦身，七級、十級暴風半徑都縮小了，全台僅剩三區仍被暴風圈籠罩。陸警範圍也縮小到剩8縣市。

巴威颱風傍晚5時位於北北東方260公里處，仍維持中颱強度，不過受海氣條件及地形影響，暴風半徑又進一步縮小，七級暴風半徑瘦身為320公里、十級暴風半徑100公里。

目前台中、南投、花蓮已脫離暴風圈籠罩範圍，但北部、宜蘭縣及馬祖仍持續受颱風明顯影響。

氣象署持續發布海上陸上颱風警報，但陸上警戒範圍縮小到新北、基隆、台北、桃園、宜蘭、新竹、苗栗及馬祖；海警部分，東南部海面脫離警戒範圍，剩台灣北部海面、台灣海峽北部及東北部海面。