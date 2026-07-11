花蓮萬里溪堰塞湖警戒未解 撤離居民盼回家：金窩銀窩不如自己狗窩

巴威颱風今天最接近台灣，因花蓮處於背風面，降雨量有限，原先預期萬里溪堰塞湖這兩天會蓄滿溢流，但山上截至目前累積時雨量為0，尚未溢流，紅色警戒也沒有解除。已經撤離3次的森榮里居民喊「金窩銀窩不如自己狗窩」，每次撤離都很折騰，不想回家後還要再次被安置。

根據監測資料，截至下午5時10分，萬里溪堰塞湖水位高1079.23公尺，蓄水量396.82萬立方公尺，占推估最大庫容量510萬立方公尺的77.8％，水位以每天入流量約14萬到16萬立方公尺穩定上升。

鳳林鎮森榮里長謝玉珍表示，巴威颱風沒有為鳳林帶來明顯雨勢，頂多下毛毛雨而已；里民都是前林務局退休的7、80歲老人家，大家都很想回家，今天已安置到第3天。

謝玉珍說，雖然鎮公所很用心，吃飯、如廁、洗澡與睡覺都沒有問題，但「金窩銀窩不如自己狗窩」，還是希望早一點能平安返家，但同時也擔心解除警戒返家又再次撤離，「不要再這麼折騰老人家」。

今天花蓮降雨量少，根據中央氣象署大觀雨量站，預報24小時雨量是61.89毫升。林保署花蓮分署長黃群策表示，萬里溪堰塞湖集水區上午沒降雨，下午也只有零星下雨，將視實際降雨及入水量，如果明天清晨山區沒有下雨，會再評估是否調整警戒值。