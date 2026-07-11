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巴威吹10級強風基隆、新北一度1萬6千戶停電 搶修恢復9成供電

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
巴威吹10級強風基隆、新北一度1萬6千戶停電，搶修恢復9成供電。圖／台電基隆區營業處提供
巴威吹10級強風基隆、新北一度1萬6千戶停電，搶修恢復9成供電。圖／台電基隆區營業處提供

巴威颱風路徑影響基隆新北地區，已陸續造成停電災情，累計造成基隆、新北地區一度達1萬6024戶停電，經動員120位工程人員、出動工程車、吊臂車及昇空車等119輛、挖土機4部，持續全力搶修復，已有1萬4891餘戶恢復供電，尚有約1133戶停電中，主要停電區域集中在新北雙溪、平溪等地區，台電全力搶修中。

台電基隆區營業處指出，颱風橫掃基隆轄區，風勢一度達10級強風，造成高壓輸電線跳脫，強勁的風勢更造成許多路樹倒塌以及招牌掉落壓損電線，並有電桿被強風吹倒，必須重建電桿及拉線，部分僻遠山區因道路坍方無法進入搶修，以致影響搶修復電進度。

台電總處協調調派南部區處支援人力，共計6個工班，今天下午陸續投入搶修作業，加上自有人力及承攬商目前共計8個工班，已依災損情形分區陸續投入搶修；另24小時輪值搶修人力持續採隨報隨修處理零星停電案件，全力加速恢復供電。還請用戶多點耐心，給予包容與鼓勵。

台電基隆區營業處與基隆、新北市政府加強配合聯繫，並指派專員與各區村里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制，倘遇災情搶修需要，當即向基隆市、新北政府提出支援請求，協助清除路樹、倒塌招牌等障礙物及搶通坍方道路也蒙基隆、新北市政府各級單位第一時間處理，因此加快復電速度。

台電基隆區營業處感謝在颱風期間提供許多停電資訊的民眾，但因電力的搶修工作必須依照「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以火車、自來水及通話通訊等公用設施為優先，安排人員搶修，無法同時滿足所有用戶需求，請民眾耐心等候體諒。

巴威吹10級強風基隆、新北一度1萬6千戶停電，搶修恢復9成供電。圖／台電基隆區營業處提供
巴威吹10級強風基隆、新北一度1萬6千戶停電，搶修恢復9成供電。圖／台電基隆區營業處提供

停電 巴威 基隆 巴威颱風 新北

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