影／福隆40座沙雕挺過巴威颱風 築3米防護沙牆「史瑞克」屹立不搖

巴威颱風及外圍環流影響，東北角沿海出現長浪、強風及豪雨。位於福隆海水浴場的「2026福隆國際沙雕藝術季」提前啟動防颱應變措施，自7月8日起於沙雕展區周邊築起多道防護沙牆，最高達3公尺，以降低長浪及強風衝擊力。目前展區整體狀況良好，多數沙雕作品維持完整，僅有部分作品出現些微損傷，其中人氣作品「史瑞克」等沙雕依舊屹立不搖。

福隆海水浴場彩虹橋目前圍起警戒線、沙雕展區禁止進入，這次福隆國際沙雕藝術季挺過巴威颱風，影響不算太大。

福容大飯店福隆總經理戴瑞宏說，經10日至11日颱風影響後，初步巡查評估，目前展區整體狀況良好，多數沙雕作品維持完整，僅有部分作品出現些微損傷，其中人氣作品「史瑞克」沙雕依舊屹立不搖。

戴瑞宏表示，後續將視海象、風浪及現場安全狀況，安排專業沙雕團隊進場進行修復及展區整理，並以最快於7月13日起恢復開放為目標；實際重新開放時間，仍將依海邊風浪及整體環境安全評估後另行公告。

戴瑞宏指出，這次受颱風影響，福容大飯店福隆原先接近九成的住房率，下降至約一至二成，將於颱風過後加速進行周邊環境整理及設施巡檢，期盼儘速恢復正常營運與旅遊秩序，迎接旅客再次走訪福隆，欣賞沙雕作品及東北角海岸風光。

福隆少雕今年以「環球夏日沙雕派對」為主題，15位國內外沙雕藝術家聯手創作，逾40座大型主題沙雕，有侏羅紀世界、回到未來、大白鯊、E.T.、史瑞克、功夫熊貓、馬達加斯加、馴龍高手等經典場景，展期到10月26日。

福隆40座沙雕挺過巴威颱風，築3米防護沙牆「史瑞克」屹立不搖。圖／福容大飯店福隆提供