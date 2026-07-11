巴威颱風來襲雙北交通大停擺 強風狂吹行人寸步難行

中度颱風巴威暴風圈今凌晨觸陸，全天風雨最劇烈，各地交通全面警戒。台北地區大眾運輸今出現大範圍調整，包括台北捷運文湖線、新北投支線、小碧潭支線，以及淡水信義線圓山站至淡水站區間今皆暫停行駛，地下路段則維持局部營運。

公路運輸方面同樣受到衝擊，市府轉運站今配合防颱，往返宜蘭、羅東、礁溪及蘇澳等地的對外國道客運全日停駛，包括首都客運及大都會客運等指標路線今全數取消發車；雙北市區公車今日則全面採取減班行駛，部分山區路線預警性停駛。

此外，台鐵今晚間6時前東部幹線對號列車也全面停駛。交通部公路局提醒民眾，颱風環流影響劇烈，省道多處路段已實施預警性封路，出門前務必先查詢最新交通異動資訊，避免撲空。

市府轉運站今往返宜蘭等地的對外國道客運全日停駛，不見過往搭車人潮。記者張文玠／攝影

巴威颱風全天風雨劇烈，台北捷運文湖線今暫停行駛，民眾在站外無奈查看停駛公告。記者張文玠／攝影

市府轉運站今往返宜蘭等地的對外國道客運全日停駛，不見過往搭車人潮。記者張文玠／攝影