巴威颱風造成全台停電17萬7485戶 受傷新增51人累計共87人

巴威颱風暴風圈已籠罩台中以北、南投、宜蘭、花蓮陸地，風雨持續中，對彰化以北、南投、宜蘭、花蓮地區及馬祖構成威脅。今天是颱風最接近台灣也是影響最明顯的時段，預計巴威颱風風圈在12日凌晨4時脫離台灣陸地，12日上午將解除颱風威脅。

氣象署指出，今天下午2時，巴威颱風位於北緯26.6度，東經123.2 度，台北市東北方約240公里的海面上，7級暴風圈半徑350公里，10級暴風圈半徑120公里，以每小時28轉23公里的速度，向北北西轉西北行進。受傷人數87人，較上一報新增51人，受傷原因以強風或路面濕滑導致騎乘機車、自行車摔傷及民眾進行防颱整備時 跌落、遭物品砸傷或割傷為主。

根據最新資料顯示，巴威颱風過去3小時強度略為減弱，其暴風圈籠罩在台中以北、南投、宜蘭、花蓮陸地， 風雨持續中，對彰化以北、南投、宜蘭、 花蓮地區及馬祖構成威脅。

受到颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，今(11)日新北市山區、桃園市 山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區有局部大豪雨或超大豪雨，新北市、桃園市、新竹縣、台北市山區、南投縣山區、雲林縣山區、嘉義縣山區、宜蘭縣山區有局部豪雨或大豪雨，基隆市地區、臺北市地區、新竹市地 區、苗栗縣地區、宜蘭縣地區、高雄市山區、屏東縣山區有局部大雨或豪雨。

受颱風西南風帶來雨勢，截至今天下午2時，累計降雨量前3名為新竹縣五峰鄉512毫米，苗栗縣南庄鄉478毫米，雲林縣古坑鄉421毫米，由於主要強降雨區為北部、東北部、中部及全台山區，須留意短延時強降雨導致積淹水災情。

中央災害應變中心表示，受巴威颱風影響，台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、屏東縣、台東縣和連江縣等11縣市，沿海及空曠地區須預先做好防強風災害；坡地災害高風險區，包括基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、 台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、宜蘭縣和花蓮縣等13個縣市山區，易成孤島聚落地區須注意對外道路通阻情形，中央災害應變中心呼籲山區應慎防坍方、落石，土石流及山洪暴發，低窪地區要嚴防積淹水，民眾應避免前往山區及溪流活動。

內政部統計，台北市51人、新北市1698人、桃園市722人、新竹縣1496人、苗栗縣291人、台中市2060人、南投縣111人、雲林縣59人、嘉義縣3人、花蓮縣5180人、宜蘭縣461人、台南市129人、高雄市1671人、 屏東縣544人，共1萬4476人進行疏散撤離。花蓮萬里溪堰塞湖周邊萬榮鄉萬榮村，鳳林鎮長橋里、山興里、森榮里、鳳信里昨天已撤離194人。衛福部表示，全台有13縣市、52鄉鎮市區，開設96處收容所， 共收容1652人。

公路局表示，台3線雙向在132.3公里大湖路段出現邊坡坍方及路樹倒塌，雙向阻斷，已於今天下午3時排除；台14線西向43.5公里北山路段有路樹倒塌，占用西向部分車道，雙向仍可通行，已在下午3時30分排除。

海運部分，兩岸船班表定4航線、共36航次全部停航，國內9航線，共80航次全部停航；空運部分，國際航線表定966班次，取消920班次，國內航線282班次，全部停航。

交通部指出，全台曾停電17萬7485戶， 已修復萬8631戶，未修復1萬8854戶，復電比率 89.38%，預計今晚11時可修復完成；市話部分中斷5079戶、已修復3690戶、待修復1389戶，基地台故障59台，已修復19台、待修復40台為新北市10台、新竹縣16台、南投縣11台、嘉義縣3台。

全台發生路樹傾倒、廣告招牌掉落、道路坍方等災情共1456件，已處理842件，待處理614件，累計積淹水共14件，皆已退水，分別是新竹縣1件、屏東縣1件、台中市4件、雲林縣2件、新北市5件、桃園市1件。

受颱風西南風帶來雨勢，截至今天下午2時，累計降雨量前3名為新竹縣五峰鄉512毫米，苗栗縣南庄鄉478毫米，雲林縣古坑鄉421毫米。圖／氣象署提供

今天是颱風最接近台灣也是影響最明顯的時段，預計巴威颱風風圈在12日凌晨4時脫離台灣陸地，12日上午將解除颱風威脅。圖／氣象署提供