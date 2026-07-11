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巴威侵襲台灣 恐連放3天颱風假？氣象署最新風雨預測「5縣市達標」
中度颱風巴威正在侵襲台灣，中央氣象署持續發布海上陸上颱風警報，目前正是颱風影響台灣最明顯的時候。氣象署下午4時也公布最新風雨預測，24小時累積雨量預測有3縣市達標、風力達標則有2個縣市，共5個縣市。
根據中央氣象署今天下午4時公布的24小時累積雨量預測，今天晚間8時至明天晚間8時，達標地區有苗栗縣山區、台中市山區、高雄市山區。
風力預測方面，明天上午6時到明天中午12時，達標地區有蘭嶼、綠島、連江縣。
依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，「風災」的停班課標準為平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上。「水災」的停班課標準為未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（部分縣市不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，或因降雨致河川水位暴漲、橋梁中斷、積水致通行困難、地形變化發生危險，有影響通行、上班上課安全，得發布停止上班及上課。但是否停班停課，以各縣市政府決策為準。
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