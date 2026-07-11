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不是錯覺！每逢颱風天特別愛睏 背後有3大科學根據

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳冠宇報導
巴威颱風襲台，台北市白天不時有間歇性的風雨，路上行人在強風下緊抓手中的傘。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
巴威颱風襲台，台北市白天不時有間歇性的風雨，路上行人在強風下緊抓手中的傘。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

每當颱風來襲，不少民眾都會出現昏昏欲睡、提不起勁的狀況。這種「特別想睡覺」的感受其實並非錯覺，而是與氣象變化及人體生理機制密切相關。氣壓下降、日照減少與自律神經波動，都是影響嗜睡感的重要因素。

中央氣象署資料顯示，颱風接近時，環境氣壓會明顯下降。人體對氣壓變化相當敏感，當外在氣壓降低時，吸入的氧氣會減少，體內的血氧濃度可能出現些微變化，使人產生類似缺氧的疲倦感。神經內科醫師表示，這種狀態會讓大腦進入較為放鬆的模式，進而引發嗜睡與注意力下降。

此外，颱風天常伴隨厚重雲層，日照時間大幅減少。研究指出，光線是調節人體「生理時鐘」的重要因素。當光照不足時，腦內的褪黑激素分泌會增加，這種激素正是促進睡眠的關鍵物質。因此在陰雨綿綿的天氣中，人們更容易感到困倦，甚至比平時更早產生睡意。

另一方面，氣候變化也會影響自律神經系統。颱風來臨前，氣溫與濕度快速變動，可能使交感神經與副交感神經之間的平衡被打亂。當副交感神經較為活躍時，身體會進入休息狀態，心跳變慢、血壓下降，整體呈現放鬆甚至想睡的感覺。

心理因素同樣不可忽視。颱風天多數人減少外出活動，生活節奏放慢，加上持續的雨聲與風聲，容易營造出類似「白噪音」的環境。這種穩定且低頻的聲音被認為有助於放鬆神經，使人更容易進入睡眠狀態。

如果嗜睡情況過於嚴重，甚至影響日常生活，可能就不只是颱風影響了，必須留意是否與其他健康問題相關，例如睡眠品質不佳、慢性疲勞或情緒壓力等。建議民眾在颱風期間仍維持規律作息，適度活動身體，並確保室內光線充足，以減少過度疲倦的影響。

從科學的角度來看，颱風天讓人特別想睡，是多重因素共同作用的結果，包括氣壓變化、光照不足、自律神經調節以及環境聲音等。了解這些原因，有助於民眾更好地調整生活節奏，在風雨來襲時維持身心健康。

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