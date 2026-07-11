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巴威颱風影響仍劇烈！陸警縮小至13縣市 5縣市超大豪雨

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
巴威颱風暴風圈下午籠罩北台灣，中午過後台北市風雨明顯增強，一群外國遊客以手機紀錄雨傘開花的畫面。記者胡經周／攝影
巴威颱風暴風圈下午籠罩北台灣，中午過後台北市風雨明顯增強，一群外國遊客以手機紀錄雨傘開花的畫面。記者胡經周／攝影

巴威颱風最新一報，台東縣離開陸警警戒範圍，不過目前仍是颱風劇烈影響台灣的時刻，各地雨量、風勢及巨浪仍相當驚人。尤其是竹苗山區，已經超過超大豪雨標準，氣象署指出，這是因為受到颱風路徑、風場及地形所導致。

巴威颱風持續朝台灣西北方向移動，最新一報台東縣已經離開陸警警戒範圍，全台仍有13縣市需持續警戒。氣象署也針對馬祖及本島各地除花東平地發布大雨以上特報。其中新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣及台中市5縣市山區超大豪雨特報。

截至下午3時，日累積雨量最多在新竹的五峰584毫米，達到超大豪雨標準，苗栗南庄以545毫米緊追在後，雲林古坑也有463毫米。

累積雨量前26名都在竹苗山區，五峰、尖石最大時雨量更是突破100毫米，全台各地多處時雨量也都來到80毫米左右。中央氣象署科長林伯東表示，這是受到颱風路徑加上風場及地形影響所導致。

林伯東指出，今天颱風從台灣東北方逐漸移往西北方，環流改變周遭風場，從偏北風到西北風再轉偏西風，由於這些風向往台灣吹，剛好都能對應到竹苗位置，才導致出現較明顯雨勢。

林伯東表示，下午過後，颱風中心逐漸通過北方海面，來到西北方，因此雲林縣、嘉義縣及南投縣3縣市山區，也將成為降雨熱點。

林伯東說，巴威颱風的影響山區、濱海鄉鎮將最有感，但平地漸歇性風雨仍不小，只是由於颱風在靠近台灣時，以時速30公里的速度加速通過，再加上減弱趨勢明顯、暴風半徑略縮小，以及路徑比預估的更偏北，都導致風雨預期的小一些，不過整體風雨仍不容小覷。

林伯東提醒，颱風目前仍劇烈影響台灣，下半天新竹以南山區要特別留意豪大雨等級降雨，南部地區除屏東入夜後風勢將會趨緩，北部則要等明天清晨各地風勢才會減弱到8級左右，不過北部沿海、基隆北海岸仍有機會出現近10級強陣風。

巴威颱風正劇烈影響台灣中。圖／中央氣象署提供
巴威颱風正劇烈影響台灣中。圖／中央氣象署提供

巴威颱風

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