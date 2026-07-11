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巴威颱風發威 11日中午全台逾15萬戶曾停電 復電7成

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
強風造成樹木倒塌，壓損高壓線路，台電人員於宜蘭大同鄉進行搶修。圖／台電提供
強風造成樹木倒塌，壓損高壓線路，台電人員於宜蘭大同鄉進行搶修。圖／台電提供

巴威颱風11日清晨觸陸，受颱風及外圍環流影響，全台各地風雨持續增強。截至11日中午12時，全國曾停電戶數超過15萬戶，台電動員超過1萬6千人次搶修，午間已復電逾11萬戶，尚未復電地區主要為桃園市1萬餘戶，以及高雄市5千多戶。

主要停電區域集中在桃園市、高雄市、台中市及雲林縣等地，台電表示，在確保安全的前提下，台電派員積極搶修，部分風雨強勁地區，將視風雨情況滾動調整搶修進度，儘速復電。

台電說明，受颱風影響，沿海空曠地區及離島出現10級以上強陣風，造成樹木倒斷、高壓電路斷線等災情，截至今日中午12時，全台曾停電戶數達15萬3733 戶，現已復電11萬7237 戶（復電率逾76%），尚未復電區域主要為桃園市11308戶、高雄市5881戶、台中市4893戶及雲林縣3342戶等。

台電考量北部受災風險較高，啟動跨區支援機制，調度14個工作班北上支援，全台19個區處也已成立緊急應變小組，以利即時因應突發情況。

針對颱風造成的停電事故，台電復電程序將依據「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則逐步推進，並優先恢復捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施。

巴威颱風 停電 台電

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