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不斷更新／中颱巴威夾帶強風豪雨 12日是否放颱風假？各地整理一覽
巴威中度颱風的暴風圈略為縮小，但暴風圈已進入台灣北部、東北部及東部陸地，受颱風及外圍環流影響，全台各地風雨恐持續增強。颱風尾是否影響明（12）日周日，「聯合新聞網」將整理各縣市政府停班停課、上班上課最新資訊。
明天風雨是否達到停班停課標準，根據中央氣象署今天下午1時的風雨預測，24小時累積雨量預測有8縣市達標，今天下午2時至明天下午2時，達標地區有桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣山區、嘉義縣山區、雲林縣山區、高雄市山區。
至於風力達標有9個縣市，明天凌晨0時到明天上午6時，達標地區有新北市濱海鄉鎮、桃園市濱海鄉鎮、新竹市濱海鄉鎮、新竹縣濱海鄉鎮、苗栗縣濱海鄉鎮、恆春半島、蘭嶼綠島、連江縣、澎湖縣。
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