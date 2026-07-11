巴威影響 台鐵東西部幹線今晚對號列車仍停駛 區間車視風雨機動行駛

巴威颱風來襲，台鐵列車今天晚上6時起至午夜24時前，南迴線各級列車正常行駛；彰化=潮州、花蓮=台東及沙崙線區間（快）車正常行駛；北湖=彰化間、六家線區間（快）車機動行駛。至於明天12時前之列車行駛資訊，將視颱風最新動態於今晚9時前公布。

台鐵公司表示，今18時起至24時列出運行狀況如下：

一、 西部幹線：

對號列車：全面停駛。

非對號列車：基隆=北湖停駛，北湖=彰化間視風雨狀況機動行駛，彰化=潮州間正常行駛。

二、 東部幹線(樹林=花蓮=台東間)：

對號列車：全面停駛。

非對號列車：樹林=花蓮間停駛，花蓮=台東間正常行駛。

三、 南迴線(新左營=台東間)：

對號列車：正常行駛。

非對號列車：3028次台東=潮州間停駛，其餘正常行駛。

支線：沙崙線正常行駛、六家線視風雨狀況機動行駛，其餘支線均停駛。

觀光列車：藍皮解憂號、海風號、山嵐號、鳴日號、鳴日廚房、1次及2次環島之星停駛。

因應颱風變化，乘客出門前，詢問列車最新運行資訊請洽臺鐵公司官方網站( https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip )。台鐵公司24小時旅客服務電話(02)2191-0096、0800-765-888(免付費電話，行動電話無法撥打)以及各就近車站（台鐵官方網站各車站聯絡資訊）。

自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費，如有去回程車票可一併辦理。